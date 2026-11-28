ಕಲ್ಲಾಕುರಿಚಿ ಶಾಸಕ ಸಿ. ಅರುಳ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೆಇ ಪದ್ಮಜಾ ಅವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅನುಚಿತ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈ (ನ.28): ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಐಎಎಸ್ (IAS) ಅಧಿಕಾರಿ ಜೆಇ ಪದ್ಮಜಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಿರುಕುಳ ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಲ್ಲಾಕುರಿಚಿ (Kallakurichi) ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (TVK) ಶಾಸಕ ಸಿ. ಅರುಳ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ (C Arul Vignesh) ಅವರನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಾಕುರಿಚಿ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಧನ ನಡೆದಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, 36 ವರ್ಷದ ಶಾಸಕನನ್ನು ಅವರ ನಿವಾಸದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅನುಚಿತ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಲ್ಲದ ವರ್ತನೆ (Unwelcome advances) ತೋರಿದ ಆರೋಪ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ (BNS - Bharatiya Nyaya Sanhita) ವಿವಿಧ ಕಲಂಗಳು ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಮಹಿಳಾ ಕಿರುಕುಳ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯ (Tamil Nadu Prohibition of Harassment of Women Act) ಅಡಿ ಎಫ್ಐಆರ್ (FIR) ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ವಿವಾದ, ಕನಿಮೋಳಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಮಹಿಳಾ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕಡೆಗೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ನೋಟ ಮತ್ತು ಉಡುಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಾಗ, ಈ ವಿವಾದವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.
ಶಾಸಕರು ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಡಿಎಂಕೆ ಸಂಸದೆ ಕನಿಮೋಳಿ ಕರುಣಾನಿಧಿ (Kanimozhi Karunanidhi) ಅವರು 'ಎಕ್ಸ್' (X) ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಿಷಯವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಗಮನಸೆಳೆದಿತ್ತು. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ವದಂತಿಗಳೆಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದು, ಡಿಎಂಕೆ ಸಂಸದೆ ತಾವು ಕೊಳಕು ರಾಜಕೀಯ (Dirty politics) ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು ಸಿಸಿಟಿವಿ (CCTV) ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ಶಾಸಕರು, ತಾವು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ನಿರಪರಾಧಿತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಳಂಕ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆ
ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದ ಬಳಿಕ ಈ ಬಂಧನ ನಡೆದಿದೆ. ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ (IG) ಶ್ರೇಣಿಯ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ತಿರುಪ್ಪೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕಿ (SP) ಶೃಷ್ಟಿ ಸಿಂಗ್ (Shristi Singh) ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಐಜಿ (IG) ಎನ್. ಕಾಮಿನಿ (N Kamini) ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳದ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಆಂತರಿಕ ದೂರು ಸಮಿತಿಯನ್ನು (ICC - Internal Complaints Committee) ರಚಿಸುವಂತೆಯೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.