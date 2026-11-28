ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬಿಸ್ಲೇರಿ ಘಟಕದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಲೇರಿ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲು FSSAI ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.28): ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಘಟಕದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಯು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಸ್ಲೇರಿ (Bisleri) ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (FSSAI) ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಾಟಲಿಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಗೋವಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳು (PAHs) ಪತ್ತೆಯಾದ ಕಾರಣ ಅದು 'ಅಸುರಕ್ಷಿತ' ಎಂದು ಇದೇ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ನೀರಿನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಗಾಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಟಿಐ (PTI) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ (Coliform bacteria) ಇರುವುದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಒಳಚರಂಡಿ ಸೋರಿಕೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪೈಪ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಜಲ್ಪೈಗುರಿ (Jalpaiguri) ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೆಲಿಪಾರ (Telipara) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದೃಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಲೇರಿ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆಗೆ ಅನುಮತಿ
ಕೋಲಿಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುವುದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ರೆಫರಲ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು (Primary and referral laboratories) ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಸ್ಟ್ 12, 2026ರಂದು ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಸ್ಲೇರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ (Bisleri International) ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ "ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲು ಅನುಮತಿ" (Sanction for prosecution) ನೀಡಿದೆ.
ಭಾನುವಾರದಂದು ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ, ಗೋವಾದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಬಿಸ್ಲೇರಿ ಮಾದರಿಯು ನಿಗದಿತ ಬ್ರೋಮೇಟ್ (Bromate) ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ 2006ರ (FSS Act, 2006) ಅಡಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸ್ಲೇರಿ, ಪೆಪ್ಸಿಕೋ (PepsiCo) ಮತ್ತು ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾ (Coca-Cola) ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಸ್ಲೇರಿಯ ಮನವಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರೆಫರಲ್ ಆಹಾರ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಕೂಡ ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳು (PAHs) ಪತ್ತೆಯಾದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು "ಅಸುರಕ್ಷಿತ" ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದೆ.
ತಮ್ಮ ನೀರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಬಿಸ್ಲೇರಿ ಸಮರ್ಥನೆ
ಸೋಮವಾರದಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬಿಸ್ಲೇರಿ, ತನ್ನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೇವನೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ 10-ಹಂತದ ತಯಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾದ್ಯಂತ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾದ 10 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂ ಬ್ರೋಮೇಟ್ ಮಿತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ 12 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂ ಬ್ರೋಮೇಟ್ ಇತ್ತು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಮುಂದಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರಾಸಾಯನಿಕವು ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.
ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ (Persistence Market Research) ಪ್ರಕಾರ, 2025ರಲ್ಲಿ 3.6 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಭಾರತದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಲೇರಿಯು ಪೆಪ್ಸಿಕೋದ ಅಕ್ವಾಫಿನಾ (Aquafina) ಮತ್ತು ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾದ ಕಿನ್ಲಿ (Kinley) ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಆಹಾರ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು (Enforcement actions) ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿರುವ ನಡುವೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ.
ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಲ್ಲ, ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಯೇ ಉದ್ದೇಶ
ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಒಂದು-ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಸಿಇಒ (CEO) ರಜಿತ್ ಪುನ್ಹಾನಿ (Rajit Punhani) ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದೇ ಜಾರಿ ಕ್ರಮಗಳ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.