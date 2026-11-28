ಆವಡಿ ಸಮೀಪದ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು ಒಡೆದುಹೋಗಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಒಡೆಯದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ಯಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈ (ನ.28): ಆವಡಿ ಸಮೀಪದ ವಂಡಲೂರು-ಮಿಂಜೂರು ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (Vandalur-Minjur Outer Ring Road - ORR) ಶುಕ್ರವಾರ ₹56 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯದ ಸರಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಪಲ್ಟಿಯಾದಾಗ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ತಿರುವಳ್ಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಕ್ಕಲೂರಿನಲ್ಲಿರುವ (Kakkalur) ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಗಮದ (ಟಾಸ್ಮ್ಯಾಕ್ - Tasmac) ಡಿಪೋದಿಂದ ಲಾರಿಯು ಮದ್ಯದ ಸರಕನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೂ ರೆಡ್ ಹಿಲ್ಸ್ (Red Hills) ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿತ್ತು. ಮೊರೈ (Morai) ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಚಾಲಕ ಸತೀಶ್ (Sathish) ಅವರ ಜೊತೆ ಐವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದ್ದರು.
ಲಾರಿಯು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಕಾರು ದಿಢೀರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸತೀಶ್ ಅವರು ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಅನ್ನು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ; ಆದರೆ ಭಾರಿ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಲಾರಿಯು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ವಾಲಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಸತೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಇತರ ಮೂವರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದು, ನಾಲ್ವರನ್ನೂ ತಿರುವಳ್ಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ (Tiruvallur Government Hospital) ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಟಲಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಗುಂಪು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್
ಅಪಘಾತದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಾಟಲಿಗಳು ಒಡೆದುಹೋಗಿ, ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮದ್ಯ ಹರಿದು ನಿಂತಿದೆ. ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವಶೇಷಗಳ ಸುತ್ತ ಜನರ ಗುಂಪು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದು, ಬೀಳುವಾಗ ಒಡೆಯದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರು ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿವೆ. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ (Tank Factory police station) ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ್ ಸಂಚಾರ ತನಿಖಾ ವಿಭಾಗದ (Pattabiram traffic investigation wing) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಸರಕಿನ ಬಳಿಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ದೂರ ಸರಿಸಿ, ಬಾಟಲಿಗಳ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಮದ್ಯ ಪೂರೈಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆ ಟಾಸ್ಮ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರ ಡಿಪೋಗಳಿಂದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸರಕುಗಳು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯು (ORR) ಚೆನ್ನೈನ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗವನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದು, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರ ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ; ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಲೇನ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದವರೆಗೆ ವಾಹನಗಳು ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಭಾರಿ ಲಾರಿಗಳು ನಿಲ್ಲಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ; ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ವಾಹನ ದಿಢೀರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವುದು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಅಪಘಾತಗಳಾಗಲು ಪದೇಪದೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.