ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಬುಕಿಂಗ್, ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇ-ಕೆವೈಸಿ, 25 ದಿನಗಳ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಒಟಿಪಿ ಕಡ್ಡಾಯದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ದೆಹಲಿ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಂಡೇನ್, HP ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಬುಕಿಂಗ್, ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತಡೆರಹಿತ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಏಳು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಧಾರ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕರು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಆಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಒನ್, ಹಲೋಬಿಪಿಸಿಎಲ್, ಎಚ್ಪಿ ಪೇ) ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮುಖ ದೃಢೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಒಂದೇ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ PNG ಮತ್ತು LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧ
ಈಗಾಗಲೇ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅನಿಲ (PNG) ಹೊಂದಿರುವ ಮನೆಗಳು ಒಂದೇ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಿಲ್ಲ. PNG ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಮುಂದಿನ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು 25 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ
ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ದೇಶೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆಯ ಕನಿಷ್ಠ 25 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಅನಿಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
OTP ಇಲ್ಲದೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು, OTP ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಂಗ್ರಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ OTP ಅನ್ನು ವಿತರಣಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು.
ಸಣ್ಣ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿ
ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಧಿಕೃತ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 5 ಕೆಜಿ ಅಥವಾ 10 ಕೆಜಿಯ ಸಣ್ಣ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಹಿತ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಡಬಲ್ ಬಾಟಲ್ ಸಂಪರ್ಕ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಒಂದೇ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ "ಡಬಲ್ ಬಾಟಲ್ ಸಂಪರ್ಕ" (ಡಿಬಿಸಿ) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವರು ನಗರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಹ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2026 ರಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲು
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನಾಂಕದಂತೆ, ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2026 ರಂದು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.