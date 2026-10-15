ಯುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯವು 'ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ'ಯ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಗಡುವನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳ 22ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಯುವಕರು 'ಮೈ ಭಾರತ್' ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿ: ಯುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯವು 'ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ'ಯ (Viksit Bharat Essay Challenge) ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗಡುವನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳ 22ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. 'ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಯುವ ನಾಯಕರ ಸಂವಾದ'ಕ್ಕೆ (Viksit Bharat Young Leaders Dialogue - VBYLD 2027) ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇದರ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾದ 'ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ'ಯಲ್ಲಿ (Viksit Bharat Quiz) 1 ಕೋಟಿ 45 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಸುಮಾರು 5.7 ಲಕ್ಷ ಯುವಕರು ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾದ 'ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ'ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು 500 ಪದಗಳ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು 'ಮೈ ಭಾರತ್' (MY Bharat) ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಇನ್ನೂ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದ ಯುವಕರು ಈ ತಿಂಗಳ 22ರೊಳಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಅರ್ಹ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಭಾಗವಹಿಸಲು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

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ಮುಂದಿನ ಹಂತವೇನು?

ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ್ ಪ್ರಬಂಧ ಸವಾಲು (ಹಂತ II): ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಪ್ರಬಂಧ ಹಂತದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳು, ರಾಜ್ಯ/ಯುಟಿ ವಿಬಿವೈಎಲ್‌ಡಿ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಬಿವೈಎಲ್‌ಡಿ (ಜನವರಿ 10–12, 2027) ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಯುವಕರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಬಹುದು.