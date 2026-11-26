ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಸಲಿ 'ಬಾಸ್' ಯಾರು? ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಅಥವಾ ಅಜಂ ಖಾನ್? ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎಐಎಂಐಎಂ ನಡುವಿನ ಈ ಕದನದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸತ್ಯದ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2027ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಅಜಂ ಖಾನ್, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹೊಸ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ಎಸ್ಪಿ ಕೋಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಎಐಎಂಐಎಂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ. ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯುಪಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯ!
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 19.26% ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ 403 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು 143 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳು ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ನವೆಂಬರ್ 23, 2026ರಂದು ಪ್ರಸಾರವಾದ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ವರದಿಯ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, 2022ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.79 ರಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗಳು ಮತ್ತು 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.92 ರಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗಳು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿವೆ.
ಓವೈಸಿ ಪಕ್ಷದ ಮತಗಳಿಕೆ!
2022ರ ಯುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 95 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಅವರ ಪಕ್ಷವು ಕೇವಲ 0.49% ಮತಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಶಕ್ತವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಐಎಂಐಎಂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ತೋರಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 23, 2026ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಸ್ಕೋರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷವು ಒಟ್ಟಾರೆ 36.98% ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಂದಾಜಿದ್ದು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತದಾರರ ಒಲವು ಈಗಲೂ ಎಸ್ಪಿ ಕಡೆಗೇ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 2026ರ ತಾಜಾ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು!
ನವೆಂಬರ್ 18, 2026ರಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಅಜಂ ಖಾನ್, ತಾವು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಪಶ್ಚಿಮ ಯುಪಿಯಾದ್ಯಂತ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರೆ ಎಸ್ಪಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತಿರುವ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ, ನವೆಂಬರ್ 12, 2026ರಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರ 'ಆಜಾದ್ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ'ದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ 'ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಮೋರ್ಚಾ' ಮೈತ್ರಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಲಿತ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಜಂ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಪಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವುದು ಇವರ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ವಾಗ್ವಾದ!
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಬಿರಿಯಾನಿಗಿಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಲಾವ್ (ಎಸ್ಪಿ) ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಜಂ ಖಾನ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದರೆ, ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರೂ ಎಸ್ಪಿಗೆ ಯುಪಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಓವೈಸಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ?
ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ಸಂಘಟನೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರೊಂದಿಗಿನ ನಂಟು ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಜಂ ಖಾನ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಯುವ ಮತದಾರರಲ್ಲಿರುವ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಹೊಸ ಮೈತ್ರಿ ಓವೈಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅಜಂ ಖಾನ್ ಅವರ ಹಿಡಿತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, 2027ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಓವೈಸಿ ಅವರ ಹೊಸ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಮತಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿಂತಿದೆ.