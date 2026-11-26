ಭಾರತವು 'ಭಾರ್ಗವಾಸ್ತ್ರ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಡ್ರೋನ್ ನಿಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಶತ್ರು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.26): ಭಾರತದ ಡ್ರೋನ್ ನಿಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ 'ಭಾರ್ಗವಾಸ್ತ್ರ' (Bhargavastra) ದೇಶದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ (Air Defence) ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾ ಯಶಸ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ (Drone swarms) ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದೇ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತವು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪೋಖ್ರಾನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈರಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ 'ಭಾರ್ಗವಾಸ್ತ್ರ'ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು (Development trials) ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಎರಡು-ಹಂತದ (Two-layer), ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಬಹುದಾದ (Vehicle-mounted) ಕೌಂಟರ್-ಸ್ವಾಮ್ ಡ್ರೋನ್ (Counter-swarm drone) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸೋಲಾರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (SDAL) ಈ ಡ್ರೋನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಲವು ವೈಮಾನಿಕ ಗುರಿಗಳ ನಿಗ್ರಹ; ಶತ್ರು ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಭೌತಿಕ ನಾಶ
ಶತ್ರುಗಳ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು, ಹಲವು ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ-ಮಿಸೈಲ್ ಸಂಯೋಜನೆ: ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವೈಮಾನಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು (Aerial targets) ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ವೈಮಾನಿಕ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಇದು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ರಹಿತ ರಾಕೆಟ್ಗಳು (Unguided rockets) ಮತ್ತು ನಿಖರ ಮೈಕ್ರೋ-ಮಿಸೈಲ್ಗಳ (Precision micro-missiles) ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
'ಹಾರ್ಡ್-ಕಿಲ್' (Hard-kill) ವಿಧಾನ: ಇದರ ಎರಡು-ಹಂತದ ವಿನ್ಯಾಸವು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಯ ಡ್ರೋನ್ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಂವಹನ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಜಾಮ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹಾರ್ಡ್-ಕಿಲ್ (Hard-kill) ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಶತ್ರು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ (Physically) ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂವಹನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡರೂ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಡ್ರೋನ್ಗಳ (Autonomous drones) ವಿರುದ್ಧ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಯೋಜನೆ: 5,000 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸನ್ನದ್ಧ
ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಬಹುದಾದ ಭಾರ್ಗವಾಸ್ತ್ರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಮರುಭೂಮಿ, ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 5,000 ಮೀಟರ್ ವರೆಗಿನ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ಭಾರ್ಗವಾಸ್ತ್ರ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಭಾರ್ಗವಾಸ್ತ್ರದ ಕಮಾಂಡ್ ಆಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್ (Command and Control Centre) ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೆದುಳಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ, ಎದುರಾಗುವ ವೈಮಾನಿಕ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಹಲವು ಸೆನ್ಸರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗಿನ ದೂರದಿಂದಲೇ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ರಡಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ-ಆಪ್ಟಿಕಲ್ / ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ (EO/IR) ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ (RF) ಸೆನ್ಸರ್ಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು, ಅವುಗಳ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದೇ ಡ್ರೋನ್ ಅಥವಾ ಗುಂಪಾಗಿ ಬರುವ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ, ಇದರ ಕಮಾಂಡ್-ಆಂಡ್-ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ಆಪರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ವೈಮಾನಿಕ ಅಪಾಯದ ನೈಜ-ಸಮಯದ (Real-time) ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇದು ಲಾಂಚರ್ಗೆ ಗುರಿಯನ್ನು (Target) ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬರುವ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.