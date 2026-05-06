ನಟ-ರಾಜಕಾರಣಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಅವರ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಗಣಿತದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈ (ಮೇ.6): ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯದ ಮುಂದಿನ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ವಿಜಯ್, ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ "ಸರಾಸರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ" (Average Student) ಆಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ 2026ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ವಿಜಯ್ ಅವರ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್-18 ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯ್ ಚೆನ್ನೈನ ವಿರುಗಂಬಾಕ್ಕಂನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು: 1100ಕ್ಕೆ 711 ಅಂಕಗಳು (ಶೇ. 65).
ತಮಿಳು (ಮಾತೃಭಾಷೆ): ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. 200ಕ್ಕೆ 155 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಗಣಿತ: ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಗಣಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 95 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ.
ಇತರ ವಿಷಯಗಳು: ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 300ಕ್ಕೆ 206, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೆ 133 ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೆ 122 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ
ಚೆನ್ನೈನ ಕೊಡಂಬಾಕ್ಕಂನ ಫಾತಿಮಾ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ವಿರುಗಂಬಾಕ್ಕಂನ ಬಾಲಲೋಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದ ವಿಜಯ್, ನಂತರ ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಲೊಯೋಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 'ವಿಶುವಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್' ಪದವಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ದಶಕಗಳ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದೇ ಲೊಯೋಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ (ಪೂರ್ವ) ಅಥವಾ ಪೆರಂಬೂರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ವಿಜಯದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (Victory Certificate) ಪಡೆಯಲು ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಈಗ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ತಾವು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಈಗ ವಿಜೇತ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಮರಳಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ಮುರಿದಿದೆ. 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿರುವ ವಿಜಯ್, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಈ ಹಳೆಯ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಗೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.