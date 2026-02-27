ನಟ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಕೇರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಅವರ ಸಾವಿನ ನೋವಿನ ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಭಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಸ್ಮರಿಸಿದ ಕೇರಳ ಸಿಎಂ
ತಿರುವನಂತಪುರಂ : 2016ರಿಂದಲೂ ದೇವರ ನಾಡು ಕೇರಳದ ಸಿಎಂ ಆಗಿರುವ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕರಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ತೀವ್ರವಾದ ಬಾಂಧವ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನಟ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ನಟ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಸಾವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಷಣ ತಾನು ತುಂಬಾ ದಣಿದು ಹೋದೆ. ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಗಿನ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮನೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಕಮಲಾ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ 40 ಅಡಿ ಆಳದ ಬಾವಿಗೆ ಇಳಿದು ಮೇಕೆ ಮರಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ
ತಕ್ಷಣವೇ ಆಗಿನ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಡಯನ್ ಗೋಪಾಲನ್ ಅವರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವರು ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ, ಅವರ ತಾಯಿ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ಕೊನೆ ಮಗನಿಗಾಗೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೋ ಏನೋ ಅವರು, ಮಗನ ಕೈಯಿಂದ ನೀರು ಕುಡಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಅವರ ತಾಯಿ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರು.
ನನ್ನ ತಾಯಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟೆ. ಒಬ್ಬ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನೂ ಹೇಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೆವ್ವ ಹಾಗೂ ಕತ್ತಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ದೆವ್ವ ಮತ್ತು ದೆವ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಂತಹ ಸಮಯ. ರಾತ್ರಿಯ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೆವ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಭಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಎಂ ಪತಿಗೆ ಸವಾಲೆಸೆದ ಎಂಎಲ್ಎ ಪತ್ನಿ: ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮೇಘಾಲಯ ವಿಧಾನಸಭೆ
ನನಗೆ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ, ನಾನು ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಓದುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ ಕೂಡ ಒಂದು. ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನನ್ನ ಜೀವನದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಲವು ಇದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.