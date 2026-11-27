ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75ರ ಚತುಷ್ಪಥ ಕಾಮಗಾರಿ ದಶಕದ ಯಾತನೆಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ವೆಚ್ಚ ₹1,220 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹2,220 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.27): ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75ರ (NH 75) ಹಾಸನ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸುಮಾರು 115 ಕಿ.ಮೀ ಭಾಗದ ಚತುಷ್ಪಥ ಕಾಮಗಾರಿಯ ದಶಕದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ (ಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಹೊಳೆ ನಡುವಿನ 26 ಕಿ.ಮೀ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), ಒಟ್ಟು ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವು ಸುಮಾರು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸುಮಾರು ₹1,220 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವು 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹2,220 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿದೆ!.
ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿಯು ಹಿಂದಿನ ಸುಮಾರು ಐದು ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಇದೀಗ ಸುಮಾರು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರೂ, ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಪಾರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 2018ರಿಂದ 2021ರವರೆಗೆ ಯೋಜನೆಯು ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದು ದುಸ್ವಪ್ನದ ಅನುಭವವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.
ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಗಲೀಕರಿಸಲು 2016ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಈ ಹೆದ್ದಾರಿ ಭಾಗವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ (NHAI) ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ 2017ರಲ್ಲಿ ಹಾಸನ-ಮಾರನಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ (ಸುಮಾರು 50 ಕಿ.ಮೀ) ಅಂದಾಜು ₹400 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ M/s Isolux Corson ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಹೊಳೆ-ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ (ಸುಮಾರು 65 ಕಿ.ಮೀ) ₹821 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ M/s Larsen and Tubro (L&T) ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಸುಮಾರು 20 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ M/s Isolux ಸಂಸ್ಥೆಯು ದಿವಾಳಿತನ (Insolvency) ಘೋಷಿಸಿ ಹಾಸನ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೊರನಡೆಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು (Scope) ಬದಲಿಸಲು NHAI ಬಯಸಿದಾಗ, ಬದಲಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹140 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ M/s Larsen ಸಂಸ್ಥೆಯು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ (Foreclosure) ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಉಪ-ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s Rajkamal Builders ಅವರನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಿತು.
ದಶಕದ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾದಿ: ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟಗಳು
ಜುಲೈ 8, 2016: ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಮಾರನಹಳ್ಳಿ ನಡುವಿನ 47.5 ಕಿ.ಮೀ ಎನ್ಎಚ್ 75 ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡ್ಡಹೊಳೆ ಮತ್ತು ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ ನಡುವಿನ 65 ಕಿ.ಮೀ ಎನ್ಎಚ್ 75 ಅನ್ನು ಚತುಷ್ಪಥವಾಗಿ ಅಗಲೀಕರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿತು.
2017: ಹಾಸನ-ಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ₹400 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ M/s Isolux Corson ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಹೊಳೆ-ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ₹821 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ M/s Larsen & Tubro ಸಂಸ್ಥೆಗೆ EPC (Engineering, Procurement and Construction) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
2018: ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಲು NHAI ಮುಂದಾದಾಗ M/s Larsen ಕರಾರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದರೆ, M/s Isolux ಸಂಸ್ಥೆಯು ದಿವಾಳಿತನ ಘೋಷಿಸಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿತು.
2018–2021: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗೆ ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಉಪ-ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ M/s Rajkamal Builders ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲು ಸಮಯ ವ್ಯಯವಾಯಿತು.
2021: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲಾಯಿತು — ಅಡ್ಡಹೊಳೆ-ಪೆರಿಯಶಾಂತಿ (15 ಕಿ.ಮೀ) ವಿಭಾಗವನ್ನು ₹400 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ M/s Autade Engineering Pvt. Ltd. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ಪೆರಿಯಶಾಂತಿ-ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ (ಸುಮಾರು 50 ಕಿ.ಮೀ) ವಿಭಾಗವನ್ನು ₹1,100 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ M/s KNR Constructions ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
2021: ಹಾಸನ-ಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಚತುಷ್ಪಥ ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ₹1,021 ಕೋಟಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024: ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಮಾರನಹಳ್ಳಿ ನಡುವಿನ ಚೌಳಗೆರೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ (Chowlagere Toll Plaza) ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿತು.
ನವೆಂಬರ್ 26, 2026: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಳಾಲು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ (Valalu Toll Plaza) ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಂಡಿತು.
ನಿಧಾನಗತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ: ಕಲ್ಲಡ್ಕದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರವರೆಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಯಾತನೆ
ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 40 ಕಿ.ಮೀ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಸಹಜ ನಿಧಾನಗತಿಯು ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ರೋಸಿಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು:
ಕಾಮಗಾರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪರ್ಯಾಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದು ವಿರಳ. ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆದಾರರು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಗುಂಡಿ-ಕಂದಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಪರದಾಡಿದರು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಳಿನ ಮೋಡಗಳು ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದರೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕೆಸರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ NHAI 3 ಕಿ.ಮೀ ಎತ್ತರದ ರಸ್ತೆ (ಫ್ಲೈಓವರ್) ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್ ಸಮೀಪದ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪಟ್ಟಣವು, ಕಾಮಗಾರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಿತು.
ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು: ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 1 ಕಿ.ಮೀ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯೋಜನಾ ಹೆದ್ದಾರಿಯು ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕಿವೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅಗಲವಾದ ಕ್ಯಾರೇಜ್ವೇಗಳಲ್ಲಿ (Carriageways) ವಾಹನಗಳು ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಾಣಿ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಮೆಲ್ಕಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು NHAI ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.
ಅಗಲೀಕರಣಗೊಂಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ವೇಗವನ್ನು 80 kmph ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದಕ್ಕೂ ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಹಿಂದೆ ಓಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ; ಈಗ ಓಡಿಸುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಕ್ಯಾರೇಜ್ವೇಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ NHAI ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.