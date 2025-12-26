ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 1,200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಗಾಧ ಮೊತ್ತದಿಂದ 10 ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಅರಿವಿನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯನ್ನು ದೇಶದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 3 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಗುಟ್ಕಾವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಗುಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಉಗುಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಮೊತ್ತವು 10 ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಮವಾಗಿದೆ!
1,200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು
ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಗುಟ್ಕಾ ಸೇವಿಸಿ ಉಗುಳುವುದನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತದ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ 1,200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ! ರೈಲುಗಳು, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣಗಳಿಂದ ಗುಟ್ಕಾ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಗಾಧ ವೆಚ್ಚವು ಅಮೂಲ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಆಳವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
10 ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ನಿರ್ಮಾಣ
ಗುಟ್ಕಾ ಉಗುಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಹಣವು 10 ಹೊಸ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಒಂದೇ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ನಿರ್ಮಿಸುವ ವೆಚ್ಚ 110-120 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಈ ದರದಲ್ಲಿ, ರೈಲ್ವೆಗಳು ಉಗುಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು 16 ರಾಜಧಾನಿ ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು 10 ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಒಂದೇ ರಾಜಧಾನಿ ರೈಲು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸುಮಾರು 75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣ
ಗುಟ್ಕಾ ಎಂಬುದು ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ತಂಬಾಕನ್ನು ಅಗಿಯುವ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಉಗುಳುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಲೆಗಳು ಅಸಹ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಅಗತ್ಯ
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಆವರ್ತಕ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕಲೆಗಳು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳ ನೋಟವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ರೋಗಗಳನ್ನು ಹರಡುವ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉಗುಳು ಮಳೆನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಾಗ ಅಪಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಟ್ಕಾ ಕೆಲಯ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಗಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಈ ಹಣವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ನವೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!