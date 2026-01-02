ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರು, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ನೆರೆಹೊರೆಯ ದೇಶಕ್ಕೆ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವು ಭಾರತದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವೆಂದು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈ (ಜ.2): ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರೇ ಆಗಿದ್ದಾದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಜೈಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದೇಶವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಿಲ್ಲದೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹಕ್ಕು ನಮಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಟಾಂಗ್ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಐಐಟಿ ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ, "ನಾವು ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಯಾರೂ ನಮಗೆ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅಶಾಂತಿಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು, "ನಾನು ಕೇವಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೇಗಂ ಖಲೀದಾ ಜಿಯಾ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಮಗೆ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಒಬ್ಬ ನೆರೆಯವರು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ನೆರೆಹೊರೆ ಮನೋಭಾವ ಇರುವ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಭಾರತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಭಾರತ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಭಾರತ ಸಹಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.
ಜೈಶಂಕರ್ ಭಾಷಣದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
- ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ನಾಗರಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇದು ಇಂದು ಆಧುನಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇದು. ಭಾರತವು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಆದರ್ಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ವಿಚಾರಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. "ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ" ಎಂದರೆ ಭಾರತವು ಎಂದಿಗೂ ಜಗತ್ತನ್ನು ಶತ್ರು ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೀರುವುದು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತದೆ.
- ಲಸಿಕೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವು ಆಳವಾಗಿತ್ತು. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಲಸಿಕೆ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಜನರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. COVID ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದವು. ಭಾರತದ ಲಸಿಕೆ ಸಹಾಯವು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬಡ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಲಸಿಕೆ ಉತ್ಪಾದಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳು ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ, ಪ್ರಪಂಚದೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಅತ್ಯಗತ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಭಾರತದ ಭಾಗ
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತದ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ತಂತ್ರಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂಘೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ವಲಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಜೈಶಂಕರ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು. "ನಾವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.