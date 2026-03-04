ಅಸ್ಸಾಂನ ತಿನ್ಸುಕಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ರೆಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಗನ್ನರ್ಸ್ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮೆಂಚುಕಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಸೇನೆಯು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬೇಕರಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.
ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ರೆಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಗನ್ನರ್ಸ್ ಹೋಳಿ ಸಂಭ್ರಮ
ಸ್ಪಿಯರ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ರೆಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಗನ್ನರ್ಸ್, ಅಸ್ಸಾಂನ ತಿನ್ಸುಕಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ 'ನವ ರೂಪಾಂತರ್' ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ PRO ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 8 ರಿಂದ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ 20 ಮಕ್ಕಳು ಸೈನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಬಣ್ಣದಾಟ ಆಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು, ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಎರಚುತ್ತಾ, ಸಿಹಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಬರೀ ಬಣ್ಣ, ಸಿಹಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಗು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತ್ತು. 8 ರಿಂದ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಒಟ್ಟು 20 ಮಕ್ಕಳು ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಖುಷಿ ಇಡೀ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ತಂದಿತ್ತು.
ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ PRO ಪ್ರಕಾರ, ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದರೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾದ ಈ ಸಂಭ್ರಮ, ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯ ಆಟ ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾಯ್ತು. ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ, ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಸಮಯ ಕಳೆದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೂ ತಾವು ವಿಶೇಷ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಈ ಹಬ್ಬವು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು. ಸೇನಾ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳು ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು, ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಂದಾದವು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವು ಏಕತೆ, ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ, ಆ ದಿನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಿಹಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಮಾಡಿತು. ಮಕ್ಕಳ ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದ ನಗು ಮತ್ತು ಹೊಳಪು ಹೋಳಿಯ ನಿಜವಾದ ಸಾರವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿ, ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು, ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಮುದಾಯದ ಕಲ್ಯಾಣ, ಯುವಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ಜನರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ: ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯಿಂದ ಬೇಕರಿ ತರಬೇತಿ
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಮಾರ್ಚ್ 2 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಮೆಂಚುಕಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬೇಕರಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬೆಳೆಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಜೀವನೋಪಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೇನೆ-ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸೇನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಬೇಕರಿ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬ್ರೆಡ್ ತಯಾರಿಕೆ, ಕೇಕ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು, ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಸೇನೆಯ ತರಬೇತುದಾರರೇ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ತರಬೇತಿದಾರರಿಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಎರಡೂ ಸಿಕ್ಕಂತಾಯಿತು.
ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಬೇಕರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ 15 ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ತರಬೇತಿಯು ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೇಕರಿ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. (ANI)
