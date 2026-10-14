ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪರಿಚಯವಾದ ಬಿಹಾರದ ರಾಹುಲ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಜೂಲಿ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಜೂಲಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮದುವೆ ನವೆಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಜೂಲಿ: ಸರಳ ಬದುಕಿನ ರಾಹುಲ್ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಕನಸು!
ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಪ್ರೇಮಕಥೆ
ಪ್ರೀತಿಗೆ ದೇಶ, ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಗಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಬಿಹಾರದ ರಾಹುಲ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಜೂಲಿ ಅವರ ಕಥೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಈ ಜೋಡಿಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಹಾರದ ಭಾಗಲ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ರಾಹುಲ್ ಯಾದವ್ ಉದ್ಯೋಗದ ನಿಮಿತ್ತ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಶುರುವಾದ ಇವರ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರೀತಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಬಳಿಕ ರಾಹುಲ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರೂ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.
ಆರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಜೂಲಿ
ರಾಹುಲ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಜೂಲಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಬರದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೂ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಜೂಲಿ, ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಭೇಟಿಯ ಸುದ್ದಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಜೂಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಈ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ?
ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವುದು ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಜೂಲಿ ರಾಹುಲ್ ಜೊತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಹಣ, ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವಲ್ಲ; ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನೋಭಾವವೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಮೂಡಿದೆ. ಆದರೆ ದಂಪತಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೀವನ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಜೂಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಇಬ್ಬರ ವಿವಾಹ ನವೆಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಯ ನಿಖರ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಜೂಲಿ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಈಗ ಬಿಹಾರದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳವರೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮದುವೆಯ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಜನರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.