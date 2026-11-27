ಮದುರೈನ ತಿರುಪ್ಪರಂಕುಂಡ್ರಂ ಬೆಟ್ಟದ 'ದೀಪತೂನ್' ಮೇಲೆ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪ ಬೆಳಗಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಗವಾನ್ ಮುರುಗನ್ ಸ್ಮರಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.27): ಮದುರೈನ ತಿರುಪ್ಪರಂಕುಂಡ್ರಂ ಬೆಟ್ಟದ 'ದೀಪತೂನ್' (Deepathoon) ಮೇಲೆ ಶನಿವಾರ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪದ ದೀಪ ಬೆಳಗುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (Narendra Modi) ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಭಗವಾನ್ ಮುರುಗನ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಭಕ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ: ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಚ್ಚಿಪಿಳ್ಳೈಯಾರ್ ಮಂಟಪಂನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೀಪ ಬೆಳಗಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು (DGP) ಹಾಗೂ ಇತರ 13 ಮಂದಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ಶನಿವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 28) ಮದುರೈನ ತಿರುಪ್ಪರಂಕುಂಡ್ರಂ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ 'ದೀಪತೂಣ್' ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ದೀಪಂ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಭಗವಾನ್ ಮುರುಗನ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಭಕ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪೋಸ್ಟ್: ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ನೇರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿಲ್ಲ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಬಾರಿ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮೂರೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಭಗವಾನ್ ಮುರುಗನ್ಗೆ ಗೆಲುವು' ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದ ಸಾಲು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ವೆಟ್ರಿವೇಲ್ ಮುರುಗನುಕ್ಕು ಅರೋಗರ! (ಭಗವಾನ್ ಮುರುಗನ್ ಅವರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ)" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲೂ ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ "Victory to Lord Muruga" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೋದಿ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ನೋಟಿಸ್ ಮತ್ತು 'ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಉಲ್ಲಂಘನೆ'ಯ ಪೀಠದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ನವೆಂಬರ್ 24ರಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಚ್ಚಿಪಿಳ್ಳೈಯಾರ್ ಮಂಟಪಂನಲ್ಲಿ (Uchippillayar mandapam) ಮಾತ್ರ ದೀಪ ಬೆಳಗಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಇತರ 13 ಮಂದಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಬೆಟ್ಟದ ಇನ್ನೂ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬವಾದ 'ದೀಪತೂನ್' ಬಳಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು, ತನ್ನ ನವೆಂಬರ್ 20ರ ಆದೇಶದ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅಗೌರವದಂತೆ (Wilful disobedience) ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.