ನವೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಹಲವು ವಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದ್ದು, 2029 ರ ವೇಳೆಗೆ ಗಡಿ ನಿರ್ಣಯ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇದೇ ತಿಂಗಳು ನವೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಸಂಸತ್ತು ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ, ಶೇ. 33 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗಳು, ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಕಾನೂನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸೂದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಎರಡು ಹಳೆಯ ಮಸೂದೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಸದನದಲಲ್ಲಿವೆ. 131 ನೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಮೊದಲು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು, ಚರ್ಚೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಹಳೆಯ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಸೂದೆ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭೆ ಸೇರಲಿದೆ. ಚರ್ಚೆ 10ರಿಂದ 11ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮತದಾನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
3 ಮಸೂದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ವಿಭಜನೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ?
ಪ್ರತಿ ಮಸೂದೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 131 ನೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯು 1971 ರ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಕಟ್-ಆಫ್ ಆಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಅನುಪಾತದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಬಂಧನೆಯು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಏಕರೂಪದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. 132ನೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯು ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಆಂತರಿಕ ಗಡಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಆಯೋಗವು 2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳೊಳಗಿನ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕಾನೂನುಗಳು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆಯು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳ ಮಿತಿ, ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಯಮಗಳೇನು?
ಈ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಕನಿಷ್ಠ 8 ವಿಧಿಗಳ (Articles) ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 54, 107 ಮತ್ತು 274A ವಿಧಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಗರಿಷ್ಠ 500 ಸ್ಥಾನಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 650ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಆಯೋಗದ ರಚನೆ ಯಾವಾಗ?
ಸಂಸತ್ತು ಈ ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಗಡಿ ನಿರ್ಣಯ ಆಯೋಗ ರಚಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮೊದಲು ಹೊಸ ಗಡಿ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಸಮಿತಿಗೆ 2029 ರವರೆಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸರ್ಕಾರವು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತ ಪಡೆಯಲು ಆರಾಮದಾಯಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲ ತಿಳಿಸಿವೆ. ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಬಂಡಾಯ ಸಂಸದರ ಮೇಲೂ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮತವು ಎನ್ಸಿಪಿ ಸಂಸದರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಣದ ಔಪಚಾರಿಕ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿರುವ ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.