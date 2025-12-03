ನಿವೃತ್ತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಜನರಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹಿ ಅಮನ್ ಅಜ್ಮಿ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಭಾವನೆಯ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹಿ ಅಮನ್ ಅಜ್ಮಿ ಭಾರತವು 1971 ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇರಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.3): ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವು ನಿವೃತ್ತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಜನರಲ್ಗಳು ಸಹ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದೂ ಆಗದೇ ಇರುವ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಜನರಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹಿ ಅಮಾನ್ ಅಜ್ಮಿ, ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ, "ಭಾರತವನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವವರೆಗೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹಿ ಅಮನ್ ಅಜ್ಮಿ ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಭಾವನೆಯ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಜನರಲ್ ಕೂಡ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇನೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಜ್ಮಿ, ಜಮಾತೆ-ಇ-ಇಸ್ಲಾಮಿ ನಾಯಕ ಗುಲಾಮ್ ಅಜಮ್ ಅವರ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದು, 1971 ರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಜಮಾತೆ-ಇ-ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ 1971 ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪರ ಬಂಗಾಳಿಗಳ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡದ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿತ್ತು.
"ಭಾರತ ಛಿದ್ರವಾಗುವವರೆಗೆ, ತೀರ್ಪಿನ ದಿನದವರೆಗೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ, ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ, ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಪಂಚ. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬದಿಗಿಟ್ಟರೂ ಸಹ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹಿ ಅಮನ್ ಅಜ್ಮಿ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ರೀತಿಯ ಕನಸು
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್, "ಸಾವಿರ ಬಾರಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಭಾರತವನ್ನು ರಕ್ತಸಿಕ್ತಗೊಳಿಸುವ" ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ತಂತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂತ್ರವು ನೇರ ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷ ಯುದ್ಧಗಳು, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಒಡೆಯುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಭಾರತ ಛಿದ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆತ ನಂಬಿದ್ದಾನೆ.
ನಿವೃತ್ತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಜನರಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹಿ ಅಮಾನ್ ಅಜ್ಮಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಷಕಾರಿದ್ದ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಪತನದ ನಂತರ, ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಈತ "ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಂಗಾಳಗಳ ವಿಲೀನದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಬಂಗಾಳಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು ರಚಿಸಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯಾಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇದನ್ನು ಭಾರತವು 1971 ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರಿತು' ಎಂದಿದ್ದ.
ನಿವೃತ್ತ ಜನರಲ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹಿ ಅಮಾನ್ ಅಜ್ಮಿ ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಶೇಖ್ ಸಾಹಿಬ್ (ಶೇಖ್ ಮುಜೀಬ್) ಪತನವಾದಾಗ, ಭಾರತ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಅವರಿಗಾಗಿ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು, ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ, ಆಹಾರ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಿತು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ 1975 ರಿಂದ 1996 ರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ 1996 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2, 1997 ರಂದು ಅವರು ಈ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು, ಅದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕೇವಲ ನೆಪವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಮನ್ ಅಜ್ಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.