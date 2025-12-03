ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ರದ್ದತಿಯ ನಂತರವೂ, ಚುನಾವಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ದೇಣಿಗೆ ಹರಿವು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. 2024-25ರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿಯು ₹959 ಕೋಟಿ ಪಡೆದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ನ PET ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದಲೇ ₹757.6 ಕೋಟಿ ಬಂದಿದೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ರದ್ದುಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಹರಿವು ಕುಂಠಿತವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಹಣಕಾಸು ಮೂಲಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ 2024–25 ರ ಚುನಾವಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ (Electoral Trusts – ET) ದೇಣಿಗೆ ವರದಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಪಾಲು ಮೊತ್ತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (BJP) ಪಾಲಾಗಿರುವುದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಟ್ವಸ್ಟ್ PET: ₹915 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ BJP ಗೆ 83%
ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ Progressive Electoral Trust (PET) 2024–25ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹915 ಕೋಟಿಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು 83% ಅಂದರೆ ₹757.6 ಕೋಟಿ BJP ಗೆ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ PET ಕೇವಲ ₹77.3 ಕೋಟಿ (8.4%) ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ BJP ಗೆ ಒಟ್ಟು ₹959 ಕೋಟಿ
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, BJP 2024–25ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ದೇಣಿಗೆಗಳು ಇಂತಿದೆ
Progressive Electoral Trust (PET) — ₹757.6 ಕೋಟಿ
New Democratic Electoral Trust — ₹150 ಕೋಟಿ
Harmony Electoral Trust — ₹30.1 ಕೋಟಿ
Triumph Electoral Trust — ₹21 ಕೋಟಿ
Jan Kalyan Electoral Trust — ₹9.5 ಲಕ್ಷ
N. Igartig Electoral Trust — ₹7.75 ಲಕ್ಷ
ಒಟ್ಟು BJP ಪಡೆದ ಮೊತ್ತ: ₹959 ಕೋಟಿ
ಇನ್ನೂ BJP ಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ Prudent Electoral Trust ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೆ BJP ದೇಣಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವುದು ಖಚಿತ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೇಣಿಗೆ ಚಿತ್ರಣ: ₹517 ಕೋಟಿ – ಅದರಲ್ಲಿ ₹313 ಕೋಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ
2024–25ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂದ ದೇಣಿಗೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
PET — ₹77.3 ಕೋಟಿ
New Democratic Trust — ₹5 ಕೋಟಿ
Jan Kalyan Trust — ₹9.5 ಲಕ್ಷ
Prudent Trust (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ) — ₹216.33 ಕೋಟಿ
AB General Electoral Trust — ₹15 ಕೋಟಿ
ಒಟ್ಟು: ₹517 ಕೋಟಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ₹313 ಕೋಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಿಂದಲೇ ಬಂದಿವೆ.
PET ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆದ ಇತರೆ ಪಕ್ಷಗಳು
PET ಹಲವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ₹10 ಕೋಟಿಯ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (TMC), ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (YSRCP), ಶಿವಸೇನೆ, ಬಿಜು ಜನತಾ ದಳ (BJD), ಭಾರತ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ (BRS), ಜನತಾ ದಳ (ಯುನೈಟೆಡ್) – JDU, ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ (DMK), ಲೋಕ ಜನ ಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷ – LJP (ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್).
ಬಾಂಡ್ ರದ್ದಾದ ನಂತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
2023–24: ₹828 ಕೋಟಿ (ಬಾಂಡ್ಗಳಿಂದ)
2024–25: ದೇಣಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಸಿತ
ಆದರೂ 2022–23ರ ₹171 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.
TMC
2024–25: ₹184.5 ಕೋಟಿ (₹153.5 ಕೋಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ)
2023–24: ₹612 ಕೋಟಿ (ಬಾಂಡ್ಗಳಿಂದ)
BJD
2023–24: ₹245.5 കോടി
2024–25: ₹60 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿಕೆ
BRS
ಬಾಂಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ₹495 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ
ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೇಣಿಗೆ ₹85 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹15 ಕೋಟಿಗೆ ಕುಸಿತ
PETಗೆ ಹಣ ನೀಡಿದ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಗಳು
2024–25ರಲ್ಲಿ PET ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ:
Tata Sons Pvt Ltd — ₹308 ಕೋಟಿ
TCS — ₹217.6 ಕೋಟಿ
Tata Steel — ₹173 ಕೋಟಿ
Tata Motors — ₹49.4 ಕೋಟಿ
Tata Power — ₹39.5 ಕೋಟಿ
Tata Communications — ₹14.8 ಕೋಟಿ
Tata Consumer, Tata Elxsi, Tata Autocomp Systems — ₹19.7 ಕೋಟಿ
ಇತರೆ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳ ದೇಣಿಗೆ ವಿವರ
New Democratic Trust (Mahindra Group-backed)
BJP — ₹150 ಕೋಟಿ
Congress — ₹5 ಕೋಟಿ
Shiv Sena (UBT) — ₹5 ಕೋಟಿ
Triumph Electoral Trust
BJP — ₹21 ಕೋಟಿ
TDP — ₹4 ಕೋಟಿ
Harmony Electoral Trust
BJP — ₹30.1 ಕೋಟಿ
Shiv Sena (UBT) — ₹3 ಕೋಟಿ
NCP–Sharad Pawar — ₹2 ಕೋಟಿ
Jan Pragati Trust
Shiv Sena — ₹1 ಕೋಟಿ