ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿಯ ನಡುವೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ತಲಾ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.ಆದರೆ, ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ನಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡಿಸೇಲ್ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಇಳಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ:
ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಇಂಧನ ದರ ಏರಿಕೆ ಭೀತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಗ್ ರಿಲೀಫ್ ನೀಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲಿನ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು (Excise Duty) ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ತಲಾ 10 ರೂ. ಕಡಿತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಕಡಿತಗೊಂಡರು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ:
ಕೇಂದ್ರ ವಿಧಿಸಿರುವ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಲೀಟರ್ಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ ಶೂನ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳು (OMCs) ಪಂಪ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿನ ಭಾರೀ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಈ ಕಡಿತವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ಮೂಲಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, OMCಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ಗೆ 48.8 ರೂ. ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ದಿಗ್ಬಂಧನದ ನಂತರ ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ US$100 ದಾಟಿತ್ತು.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು US$70 ರಿಂದ ಸುಮಾರು US$122 ಕ್ಕೆ ಏರಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿವೆ. ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 30 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು, ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ 20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದವು. ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಾಡಿದಂತೆ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅದರ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊರುವುದು. ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪುರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ. 8.4 ರಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಕಂಪನಿ ರೋಸ್ನೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕೇಸಾನಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಇಂಧನ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಯಾರ ಎನರ್ಜಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 5.3 ಮತ್ತು 3 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರವು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೂ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗದ ಲಿಫ್ಟ್ : ಫ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಪಡಬಾರದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಕಾಲಿಲ್ಲದ ಯುವಕ
ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ನ ಹಾರ್ಮುಜ್ ದಿಗ್ಬಂಧನವು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ರಫ್ತಿಗೆ ತೀವ್ರ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಇಂಧನ ಪೂರೈಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲು ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲದ ಸರಿಸುಮಾರು ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 20 ರಿಂದ 25 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 10 ಬಿಲಿಯನ್ ಅನಿಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರೈಕೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವದ ಅಂದಾಜು ಶೇಕಡಾ 40 ರಿಂದ 50 ರಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು, ಅಂದರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 2.2 ರಿಂದ 2.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳವರೆಗೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕವೇ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಕೊಲೆ : ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕಡಿದು ಟಾಬ್ಲೆಟ್ ಆರಿಫ್ ಹತ್ಯೆ