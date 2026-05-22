Cockroach Janata Party : ಸದ್ಯ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯದ್ದೇ ಸುದ್ದಿ. ದಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಅದ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದಾ? ಅದಕ್ಕಿರುವ ನಿಯಮ ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (CJP) ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ (National Party)ಗಳನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕಂಡಿರುವ ಈ ಪಕ್ಷದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಕ್ಷ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಹುದಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ.
ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಸದ್ಯ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು 30 ವರ್ಷದ ಅಭಿಜಿತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಹೇಳಿಕೆ ನಂತರ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಕ್ಷ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಹುದಾ?
ಜಿರಳೆ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಂತ್ರ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅನುಮೋದನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ಹೆಸರಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು, ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಪಕ್ಷವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಪಕ್ಷವು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೊಸ ಪಕ್ಷವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳು
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು 1951 ರ ಜನತಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 29A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದು.
ಹೊಸ ಪಕ್ಷವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಷರತ್ತುಗಳು
ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 100 ಸದಸ್ಯರು ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ 100 ಸದಸ್ಯರು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯವಾದ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ತಾವು ಯಾವುದೇ ಇತರ ನೋಂದಾಯಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಪಕ್ಷ ರಚನೆಯಾದ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ 324 ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಪಕ್ಷ ಹೆಸರಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು
ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಎಂದೂ ಹೆಸರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರಿನ ಅನುವಾದವಾಗಿರಬಾರದು. ಇದು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ 29A ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು
ಪಕ್ಷದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ, ಟೈಪ್ರಿಟನ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ 29A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದ, ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗದ ಬೇಡಿಕೆ ಕರಡನ್ನು ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, ನವದೆಹಲಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸದ ಕುರಿತು ಆವರಣದ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಲಾದ NOC ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕು. ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮತ್ತು PAN ಕಾರ್ಡ್. ಪಕ್ಷದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಗಳ (ITR) ಪ್ರತಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಹೊಸ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ eci.gov.in ನಿಂದ ಅಥವಾ ದೆಹಲಿಯ ಚುನಾವಣಾ ಭವನದಿಂದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲಾ 100 ಸದಸ್ಯರ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳ ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಚೇರಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ. 10,000 ರೂ.ಗಳ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು. ಆಯೋಗವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಹೊಸ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರಾದರೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುತ್ತದೆ.