Fake Egg Myth: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ‘ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೊಟ್ಟೆ’ಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಎಲ್ಲೋ ನಕಲಿಯಾಗಿರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮೂಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ನಾವು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೊಟ್ಟೆನಾ?
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮೊಟ್ಟೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಭಯ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಭಯ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ FSSAI ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ವಿಧಾನವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸರಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟೆ ತಾಜಾವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀರಿನಿಂದ ತಾಜಾ-ಹಳೆಯ ಮೊಟ್ಟೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು FSSAI ಹಳೆಯದಾದರೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವೊಂದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಾಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಲೋಟ ಅಥವಾ ಆಳವಾದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿ.ಈಗ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:
ತಾಜಾ ಮೊಟ್ಟೆ: ಮೊಟ್ಟೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಯ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ಮೊಟ್ಟೆ: ಮೊಟ್ಟೆ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೇಲಲು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು.
ಹಳದಿ ಲೋಳೆ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಬೆರೆತರೆ ನಕಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯೇ?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹರಡುತ್ತಿರುವ ವದಂತಿಯೆಂದರೆ, ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಹಳದಿ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಬೆರೆತರೆ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಂಬುದು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು FSSAI ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಧಾರರಹಿತ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮೊಟ್ಟೆ ಹಳೆಯದಾಗುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಅದರ ಒಳಗಿನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿತನ ದುರ್ಬಲವಾಗಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಳದಿ ಲೋಳೆ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಬೆರೆಯಬಹುದು. ಇದು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಳೆಯದಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾತ್ರವೇ ಹೊರತು, ಅದು ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ.
ಮೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿನಿಂದ ಒಣಗುವುದು ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುವುದು ಏಕೆ?
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹೊರಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂಧ್ರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಇದೇ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗಿನ ತೇವಾಂಶ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜಾಗವನ್ನು ಗಾಳಿ ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗಾಳಿಯ ಗುಳ್ಳೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಗುರವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಡೆದಾಗ, ಅದು ಒಳಗಿನಿಂದ ಒಣಗಿದಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು.
ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಡರೆ, ಗಾಬರಿಯಾಗದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.