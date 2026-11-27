ಚೆನ್ನೈ ಉದ್ಯಮಿ ವರ್ಧಮಾನ್ ಜೈನ್ ಕುಟುಂಬ ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ₹207.6 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 121 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.27): ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ವರ್ಧಮಾನ್ ಜೈನ್ (Vardhaman Jain) ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಜೈನ್ ದಂಪತಿ, ನವೆಂಬರ್ 26ರ ಗುರುವಾರ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು (N Chandrababu Naidu) ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತಿರುಮಲದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ₹207.6 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 121 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ: ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮೂಲದ ಖಾಸಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ 'ನ್ಯೂ ಮೌಂಟೇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್'ಗೆ (New Mountain Capital) 'ಆಕ್ಸೆಸ್ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್' (Access Healthcare) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಹುಪಾಲು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ವರ್ಧಮಾನ್ ಜೈನ್ ಈ ದಾನ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಡೀಲ್ ಮೌಲ್ಯವು ₹6,000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ (TTD) ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ (BPO) ಕಂಪನಿ 'ಆಕ್ಸೆಸ್ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್'ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವರ್ಧಮಾನ್ ಜೈನ್, ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ, ಸಹೋದರ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಅನುರಾಗ್ ಜೈನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಜ್ರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಈ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿರುವ ದೇಗುಲದೊಳಗೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ದಾಖಲಿತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಭರಣ ಕಾಣಿಕೆ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ನಾರಾ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ರಂಗನಾಯಕಲ ಮಂಟಪಂನಲ್ಲಿ (Ranganayakula Mandapam) ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಡು, ದಾನಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಭರಣ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ನಂತರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ರಂಗನಾಯಕಲ ಮಂಟಪಂನಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಾದ ಆನಂದ ನಿಲಯಂವರೆಗೆ (Ananda Nilayam) ನಡೆದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.
ಟಿಟಿಡಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ (EO) ಮುದ್ದಡ ರವಿಚಂದ್ರ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿ.ಹೆಚ್. ವೆಂಕಯ್ಯ ಚೌಧರಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೇಷ್ಮೆ ಶಾಲು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಿ ದಾನಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರು.
121 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ಹಂಚಿಕೆ, ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು 2,916.5 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರತ್ನಗಳ ವಿವರ
ಒಟ್ಟು 121 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 121 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ಪೈಕಿ 106 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ 15 ಕೆಜಿ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಿರುಚಾನೂರಿನ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸೀರೆ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಜ್ರಖಚಿತ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟ, ಹುಲಿ ಉಗುರಿನ ಪದಕ (Tiger-claw pendant), ಕರ್ಣಾಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರಗಳು, ಸೊಂಟಪಟ್ಟಿ (Waist belt) ಹಾಗೂ ದೇವರ ಪಾದ ಮತ್ತು ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಟಿಟಿಡಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,916.5 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2,247.7 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನೀಲಮಣಿ (Blue sapphires), 91.6 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಳದಿ ನೀಲಮಣಿ (Yellow sapphires), 84.2 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮತ್ತು ಪಚ್ಚೆ (Rubies and emeralds) ಹಾಗೂ 238.2 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ವಜ್ರಗಳು ಸೇರಿವೆ. ತಯಾರಿಕಾ ಶುಲ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇವುಗಳ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ ₹207.6 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ.
‘ಇದು ದೈವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ’: 15 ತಿಂಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವರ್ಧಮಾನ್ ಜೈನ್
ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವರ್ಧಮಾನ್ ಜೈನ್, 121 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವು ದೇವರ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಮೂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾನು ಮೂಲತಃ 121 ಕಿಲೋ ಚಿನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಲು ಏಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿಯು ಪ್ರತಿದಿನ ಧರಿಸುವ ಚಿನ್ನದ ನಿಖರ ತೂಕವೇ ಇದಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ನಂತರ ತಿಳಿಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
2025ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮೂಲದ ಖಾಸಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆ 'ನ್ಯೂ ಮೌಂಟೇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್'ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ನ ಬಹುಪಾಲು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಈ ಡೀಲ್ ಸುಮಾರು ₹6,000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು 121 ಕೆಜಿ ಕಚ್ಚಾ ಚಿನ್ನವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಟಿಟಿಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಜೈನ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ, ಕಚ್ಚಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಬದಲು ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸದ ಆಭರಣಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸುಮಾರು 15 ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಭೇಟಿಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು; ಆ ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಾಣಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು ಎಂದು ಜೈನ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ನಾನು ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲವಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೈವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು ಎಂದ ಜೈನ್, ಈ ಕಾಣಿಕೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ಫಾಲೋ-ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಗೆ (CMO) ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ದಾನವನ್ನು ಅನಾಮಧೇಯವಾಗಿ (Anonymous) ಇಡಲು ಕುಟುಂಬ ಬಯಸಿತ್ತಾದರೂ, ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಾಯ್ಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರು.
‘ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ’: ಅಲಿಪಿರಿ ದಾಳಿ ಸ್ಮರಿಸಿದ ಸಿಎಂ ನಾಯ್ಡು; 5,000 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಯೋಜನೆ
ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು, 121 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನದ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು "ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಅಲಿಪಿರಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಿಂದ (Alipiri bomb attack) ತಾವು ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿತು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದರು. "ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ನೀಡಿದರು. ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಟಿಟಿಡಿ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ 5,000 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದೂ ವಲಸಿಗ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೂ ನಾಯ್ಡು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
‘ಮಾನವ ಸೇವೆಯೇ ಮಾಧವ ಸೇವೆ’ ಕರೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಭರವಸೆ: ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ ನಾಯ್ಡು, 'ಮಾನವ ಸೇವೆಯೇ ಮಾಧವ ಸೇವೆ' (Manava Seve Madhava Seva) ಎಂಬ ತತ್ವವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದರು. ಶ್ರೀಮಂತರು ಜೈನ್ ಕುಟುಂಬದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಟಿಟಿಡಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾತ್ರಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂದೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.