ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರದ 'ಡೆತ್ ಝೋನ್'ನಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ್ದ 'ಗ್ರೀನ್ ಬೂಟ್ಸ್' ಮೃತದೇಹವನ್ನು 1996ರ ಹಿಮಪಾತದಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧ ಲಾನ್ಸ್ ನಾಯಕ್ ದೋರ್ಜೆ ಮೊರುಪ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ವೀರ ಯೋಧನ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ತರಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್.. ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರ. ಇದನ್ನು ಏರುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಯ ಕನಸು. ಆದರೆ, ಈ ಹಿಮಗಿರಿ ಕೇವಲ ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಸಾಹಸಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಮಸಣವೂ ಹೌದು. ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರ ಮೃತದೇಹಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುದು 'ಗ್ರೀನ್ ಬೂಟ್ಸ್' (Green Boots). ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಈಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಿ ತರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಯಾರು ಈ 'ಗ್ರೀನ್ ಬೂಟ್ಸ್'?
ಎವರೆಸ್ಟ್ನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಮೃತದೇಹವೊಂದು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. 1996 ರಿಂದಲೂ ಈ ದೇಹ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು ಶಿಖರದ ಅಂತರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಈ ದೇಹವನ್ನೇ ಒಂದು ಗುರುತಾಗಿ (Landmark) ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಈ ದೇಹವು ಇಂಡೋ-ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್ (ITBP) ಪಡೆಯ ತ್ಸೆವಾಂಗ್ ಪಲ್ಜೋರ್ ಅವರದ್ದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಪಲ್ಜೋರ್ ಅವರದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದೇ 1996ರ ಭೀಕರ ಹಿಮಪಾತದಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ಲಾನ್ಸ್ ನಾಯಕ್ ದೋರ್ಜೆ ಮೊರುಪ್ ಅವರದ್ದು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಮಾನ:
ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಹಿಮದ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ತನ್ನ ವೀರ ಯೋಧನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಮುಂದಾಗಿದೆ. 'ದಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್' ಮತ್ತು 'ಸಿಬಿಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್' ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತರಲು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಬಲ್ಲ ಪರಿಣಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಮೊರುಪ್ ಅವರ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
'ಡೆತ್ ಝೋನ್' ಎಂಬ ನರಕ ಸದೃಶ ಸವಾಲು:
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಮೃತದೇಹವು ಎವರೆಸ್ಟ್ನ 'ಡೆತ್ ಝೋನ್' (ಸಾವಿನ ವಲಯ) ನಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡವು ಮನುಷ್ಯನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೇ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಮೃತದೇಹವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಹಿಮಗಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ತೂಕವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕಡಿದಾದ ಹಿಮದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ದೇಹವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಣಿತ ಶೆರ್ಪಾಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ನೆರವು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ನೆಮ್ಮದಿ:
30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದೇಶದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ಯೋಧನ ಮೃತದೇಹ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ, ಮೈ ನಡುಗಿಸುವ ಚಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿರುವುದು ತನ್ನ ಯೋಧರ ಮೇಲಿರುವ ಗೌರವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ತರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ರಹಸ್ಯವೊಂದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ತೆರೆ ಎಳೆದು, ಒಬ್ಬ ವೀರನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಗೌರವವಾಗಿದೆ.