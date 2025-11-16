ಎವರೆಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರವಿದ್ದರೂ, ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಯಾರೂ ಏರಿಲ್ಲ. దీనికి ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಷೇಧ, ಕಡಿದಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆ, ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಾತಾವರಣವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಶಿಖರವು ಮಾನವನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ, ದೈವೀಕ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಿಖರವಾದ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಪ್ರಿಯರ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 2000 ಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತವನ್ನು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏರಿಲ್ಲ. ಈ ಅದ್ಭುತ ರಹಸ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು – ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಇಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹಿಂದೂ, ಬೌದ್ಧ, ಜೈನ.. ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸವು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ನಿವಾಸವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದರ ಶಿಖರವನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ದೈವೀಕ ಅಪಮಾನವೆಂದು, ಕೆಡುಕು ತರುವುದೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಪರ್ವತಾರೋಹಣಾ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಎವರೆಸ್ಟ್ನಂತೆ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕೃತ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲ:
ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ತಾಣವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಿಗಾ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಯೋಚನೆಯೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ ಏರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ:
ಎವರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಇಳಿಜಾರುಗಳಿದ್ದರೆ, ಕೈಲಾಸವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಬ ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ ಹತ್ತಲು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ವಾತಾವರಣವೂ ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ವರ್ಷ ಹಿಮಪಾತಗಳು, ಶೂನ್ಯ ತಾಪಮಾನ, ಶೀತಗಾಳಿ ಇಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏರುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ ಸರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ದಟ್ಟ ಹಿಮದ ಪದರಗಳು ಕೈಲಾಸದ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಆಳ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಹಗ್ಗಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಸಾಧನಗಳು ಬಳಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಟಿಬೆಟನ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೈಲಾಸವನ್ನು ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆಯಡಿ ಇರುವುದೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಏರಿದರೆ ಕೆಡಕುಗಳು ಬರಲಿವೆ ಎಂಬ ಭಯವು ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಪವಿತ್ರ ಶಿಖರವು ಮಾನವನ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ; ಒಂದು ದೈವೀಕ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ!
