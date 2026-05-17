ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಹಿಮಪಾತ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದು, ಇಡೀ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿದೆ. ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು сняли ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪಾಯಗಳ ಈ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಚೀನಾ ಆಕ್ರಮಿತ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೇ 12 ರಂದು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಹಿಮಪಾತ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪರ್ವತದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಮಪಾತ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಗುಡುಗಿನಂತೆ ಆರಂಭವಾದ ಹಿಮಪಾತ, ನೋಡನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಯಂಕರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದೆ. ನಂತರ, ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಮತ್ತು ಐಸ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆಯೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಆಕಾಶ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕತ್ತಲಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು ಎಂದು ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ದಟ್ಟವಾದ ಹಿಮದ ಮೋಡಗಳು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿದವು. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಂಜಾಯಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಹಿಮಪಾತ ರಭಸದಿಂದ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟೆಂಟ್ಗಳೊಳಗೆ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾರಿ ಹಿಮಪಾತದಿಂದ ಟೆಂಟ್ಗಳು ಜಖಂಗೊಂಡು, ಕ್ಯಾಂಪ್ಸೈಟ್ನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ದಂಡಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡವು ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವಾಗಿಲ್ಲ.
Insane footage of a massive avalanche slamming into climbers on Mount Everest. pic.twitter.com/Vm9qrh2DLy
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 16, 2026
ಊಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ
ಎವರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತಗಳು ಒಂದು ನಿರಂತರ ಅಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ಪರ್ವತ ಹತ್ತುವಾಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬೀಸುವ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ, ಅನುಭವಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳಿಗೂ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳ ಕೆಲವು ಉಪಕರಣಗಳು ನಾಶವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಎಷ್ಟೇ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ, ಎವರೆಸ್ಟ್ ಯಾತ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯದ ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.