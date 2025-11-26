Nikki Bhatti Murder Noida Police Files 500-Page Chargesheet Reveals Conspiracy ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿ ವಿಪಿನ್ಗೆ ನಿಕ್ಕಿ ಬೊಟಿಕ್ ನಡೆಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಚನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ನಡೆಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಲಕ್ನೋ (ನ.26): ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ ನಿಕ್ಕಿ ಭಾಟಿಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೊಲೆಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ರಹಸ್ಯಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ನಿಕ್ಕಿ ಭಾಟಿಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೋಯ್ಡಾ ಪೊಲೀಸರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ 500 ಪುಟಗಳ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಕ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ಥಿನ್ನರ್ ಸುರಿದು ಆಕೆಯ ಪತಿ ವಿಪಿನ್ ಭಟ್ಟಿ, ಆಕೆಯ ಅತ್ತೆ ದಯಾ ಭಾಟಿಸಹಾಯದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ವಿಪಿನ್ ಭಾಟಿತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಛಾವಣಿಯಿಂದ ಹಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಕ್ಕಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯಳಾಗಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪತಿಯ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದು ನಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ವಿಪಿನ್ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ನಂತರವೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಕುಟುಂಬದವರು ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗದೇ ಇರಲು ಅಡಿಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ
ವಿಪಿನ್ ಗೆ ಆತನ ತಂದೆ ಸತ್ವೀರ್ ಭಟ್ಟಿ, ತಾಯಿ ದಯಾ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲವಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಆದರೆ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ವಿಪಿನ್ ಭಾಟಿಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡು ತಗುಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದ.
ನಿಕ್ಕಿ ಭಟ್ಟಿಯ ಮಗ ಹೇಳಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಮಾಡಲಾದ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಕ್ಕಿ ಭಟ್ಟಿಯ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಿನ್ ಭಾಟಿಮತ್ತು ಆತನ ತಾಯಿ ದಯಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಿತೂರಿಗಾರರು ಎಂದು ನೋಯ್ಡಾ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆಕೆಯ ಪತಿ, ನಿಕ್ಕಿ ಭಟ್ಟಿಯ ಅಕ್ಕ ಕಾಂಚನ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೂ ದಾಖಲಾಗಗಿದೆ. ಕಾಂಚನ್, ನಿಕ್ಕಿ ಭಟ್ಟಿಯ ಗಂಡ ವಿಪಿನ್ನ ಸಹೋದರ ರೋಹಿತ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಚನ್ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಕಿಯ ಮಗ, ವಿಪಿನ್ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.
ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿದ್ದಲ್ಲ
ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಯೂ ಸೇರಿದ್ದು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಅಪರಾಧದ ಸ್ಥಳ, ಹಾಸಿಗೆ, ಅಡುಗೆಮನೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್, ಅಂಗಳ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟದ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು.
ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಿನ್fಗೆ ನಿಕ್ಕಿ ಬೊಟಿಕ್ ನಡೆಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಚನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ನಡೆಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಸಹೋದರಿಯರಿಬ್ಬರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಅವನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಂಚನ್ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಕಿ ಇಬ್ಬರೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಸಿರ್ಸಾ ಗ್ರಾಮದ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ವಿಪಿನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು.
ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬೇಡಿಕೆ
ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಿನ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಪೋಷಕರು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶವೂ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. ನಿಕ್ಕಿಯ ತಂದೆ ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕಾರು ಸೇರಿದಂತೆ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ, ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರು ನಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಚನ್ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.