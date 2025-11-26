OPPO ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮಾನವ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಹಾಯಕ. AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇಗವಾಗಿ ಕಲಿಯುವವರು ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. AI ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಬದಲಿಸದೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.26): ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (Artificial Intelligence - AI) ಮಾನವ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, OPPO ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. PPO ಫೈಂಡ್ X9 ಸರಣಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಉತ್ಪನ್ನ ತಂತ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪೀಟರ್ ಡೊಹ್ಯುಂಗ್ ಲೀ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ಸಂವಹನಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗೋಲ್ಡಿ ಪತ್ರೈಕ್ ಅವರು, AI ಒಂದು ಬೆದರಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಾಧನ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
AI ಮಾನವನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ:
ಪೀಟರ್ ಡೊಹ್ಯುಂಗ್ ಲೀ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, AI ಮಾನವನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಸಹಾಯಕರಾಗಿದೆ. AI ಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಲಿಯುವವರು ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ:
ಕಲಿಯುವವರು ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವವರು ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೂ, AI ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಹಾಯಕರಾಗಬಲ್ಲದು. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿವೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ AI ಸಹ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಐದನೇ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
AI ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ:
AI ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯನಂತೆ; ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. AI ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾನವನದ್ದೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, AI ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಉತ್ತಮ ತಂಡವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ.
AI ಎಂದರೇನು?
AI ಎಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಯೋಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಮಾನವ ಮೆದುಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.