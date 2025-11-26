ಹರಿಯಾಣದ ರೋಹ್ಟಕ್ನಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಅಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಪೋಲ್ ಕುಸಿದು 16 ವರ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದುರಂತ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.26): ಹರಿಯಾಣದ ರೋಹ್ಟಕ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪೋಲ್ ಕುಸಿದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರ 16 ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಂತರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನೂಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಖನ್ಮಜ್ರಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನರ್ಸರಿಯನ್ನು ಸಹ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಘಟನೆಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೋಹ್ಟಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹರಿಯಾಣದ ಕ್ರೀಡಾ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಗೌರವ್ ಗೌತಮ್ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಪಂಚಕುಲದ ತೌ ದೇವಿ ಲಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕ್ರೀಡಾ ನರ್ಸರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲಖನ್ಮಜ್ರಾದ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಅಂಕಣವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನ.25ರಂದು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಹಾರ್ದಿಕ್
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೃತನನ್ನು ಲಖನ್ಮಜ್ರಾ ನಿವಾಸಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ (16) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ 10 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ 7 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ತಂದೆ ಸಂದೀಪ್ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ (ಎಫ್ಸಿಐ) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 25 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಲಖನ್ಮಜ್ರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ 750 ಕೆಜಿಯ ಪೋಲ್
ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುವ ಮುನ್ನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುವ ವೇಳೆ ಆಟಗಾರರು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ನ ಪೋಲ್ನ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಪೋಲ್, ಬಾಲ್ ಹಾಡುವ ಗ್ರಿಲ್ ಹಿಡಿದು ನೇತಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ತುಕ್ಕುಹಿಡಿದ್ದ ಪೋಲ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. 750 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಪೋಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಎದೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಬಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತ ಕ್ಷಣವೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಪೋಲ್ಅನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಟಗಾರರು ಹಾರ್ದಿಕ್ನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು ಆತ ಅದಾಗಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ ಹಾರ್ದಿಕ್ ರಾಥಿ
ಹರಿಯಾಣದ ಭರವಸೆಯ ಯುವ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಹಾರ್ದಿಕ್ ರಥಿ, ಕಾಂಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 47ನೇ ಸಬ್-ಜೂನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 49ನೇ ಸಬ್-ಜೂನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 39ನೇ ಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಹಣ
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಆಗಿನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ದೀಪೇಂದರ್ ಹೂಡಾ ಅವರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಲಖನ್ಮಜ್ರಾ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ₹11 ಲಕ್ಷ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲರಾದರು, ಇದು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ.ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹರಿಯಾಣ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ನನ್ನು ಕೊಂದಿದೆ ಎಂದ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಈ ಸಾವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, "ಲಖನ್ಮಜ್ರಾದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸಾವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲ; ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಡೆದ ಕೊಲೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರಿಯಾಣದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಎದೆಯೆತ್ತರ ಬೆಳೆದ ಮಗ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯ ಯುವಕ ಆಗಿದ್ದ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರ ಮಗನನ್ನು ಅವನ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬಹುದೇ?" ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
"ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕಂಬ ಬಿದ್ದು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ ಹಾರ್ದಿಕ್ ರಥಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಯುವಕನ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಸಿರ್ಸಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೆ ಕುಮಾರಿ ಸೆಲ್ಜಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.