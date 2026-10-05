ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಎಳೆಗಳ ವಜ್ರದ ಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ, NMACCಯ ಹೊಸ ‘ದಿ ಲೈಬ್ರರಿ’ಗೆ ಜನರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿರುವ ಈ ಹೊಸ ತಾಣದಲ್ಲಿ..
ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಎಳೆಗಳ ವಜ್ರದ ಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ, ಎನ್ಎಂಎಸಿಸಿಯ ಹೊಸ 'ದಿ ಲೈಬ್ರರಿ'ಗೆ ಜನರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಈ ಹೊಸ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಾಣ ಓಪನ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಚರ್ಚೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಇದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಎಳೆಗಳ ವಜ್ರದ ಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ, ಹೊಸ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಾಣಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ಎಂಎಸಿಸಿ (NMACC) ಶುರು ಮಾಡಿರುವ 'ದಿ ಲೈಬ್ರರಿ' ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಚರ್ಚೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗಮವಾಗಿ ಇದು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ನೀತಾ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ (NMACC) ಸದಾ ಮುಂದಿದೆ. ಈಗ 'ದಿ ಲೈಬ್ರರಿ' ಶುರು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಚಿಂತಕರಿಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ.
ಅಂಬಾನಿ ಸ್ಟೈಲ್, ಎನ್ಎಂಎಸಿಸಿಯ ಹೊಸ ಜಾಗ
ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸುಂದರವಾದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಸೀರೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಅವರ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂರು ಎಳೆಗಳ ವಜ್ರದ ಹಾರ ಅವರ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೇಲಿರುವ ಅವರ ಗೌರವವನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದರು. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಟಾಚಾರದ ಆಹ್ವಾನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಕಾಳಜಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಹೊಸ ಜ್ಞಾನದ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಆಸೆಯಾಗಿದೆ.
ಎನ್ಎಂಎಸಿಸಿ ಲೈಬ್ರರಿ: ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ
ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಎನ್ಎಂಎಸಿಸಿಯ 'ದಿ ಲೈಬ್ರರಿ' ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಿನ. ಈ ಹೊಸ ಜಾಗ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಜಾಗವಾಗಿರದೆ, ಜನರಿಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ಅನುಭವ ನೀಡುವ ತಾಣವಾಗಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರು ಏನೆಲ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು? ಎನ್ಎಂಎಸಿಸಿ ಈ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಹೊಂದುವಂತಹ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕಾಲದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಓದುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೇಖಕರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ, ಚರ್ಚೆಗಳು ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರುಚಿಯಾದ ಊಟ-ತಿಂಡಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇರಲಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಚರ್ಚೆ ಹಾಗೂ ಊಟ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಲಿದೆ. ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು ಹಾಗೂ ಬೆರೆಯಬಹುದು.
ಎನ್ಎಂಎಸಿಸಿ: ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾವ
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎನ್ಎಂಎಸಿಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ 'ದಿ ಲೈಬ್ರರಿ' ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಜಾಗವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಎನ್ಎಂಎಸಿಸಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಚರ್ಚೆಗಳು, ಊಟ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡುವ 'ದಿ ಲೈಬ್ರರಿ', ಮುಂಬೈನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ನಡೆಯುವ ಇದರ ಲಾಂಚ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿದೆ.