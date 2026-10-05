ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಂಗೇರಿಯಿಂದ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ವರೆಗೆ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಹಾಗೂ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಟೌಟ್ಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿವೆ.
ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದರೆ ಗೋಡೆ ತುಂಬ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತರೆತ್ತರದ ಕಟೌಟ್ಗಳು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಹೂವಿನ ಹಾರಗಳು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ, ಆರತಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆದು ಆಚರಣೆ, ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್… ಇದು ಯಾವುದೋ ಹೀರೋನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದೃಶ್ಯವಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ‘ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್’ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ!
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಂದು ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಗೇರಿಯಿಂದ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ವರೆಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಕಂಡುಬಂತು. ‘ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗ’, ‘ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಘಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿದವು. 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಟೌಟ್ಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದವು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಟೌಟ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಸೇರಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಅದ್ದೂರಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ
ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಬಹುಪಾಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯುವತಿಯರು ಮತ್ತು ಯುವಕರು. ‘ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್’ ಎಂಬ ಬಿರುದಿನೊಂದಿಗೆ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ ರೀತಿ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯರಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಂತಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘಗಳ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಇರಬಹುದು.
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ನೂರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆರೆತರು. ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಪೋಸು ಕೊಟ್ಟರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಿಡಿಯುವ ರೀತಿಯನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಕೆನ್ನೆ ಹಿಂಡಿದರೂ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಕ್ಕು ಅದನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಬೇಡಿ
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ‘ಇರೋದು ಒಂದೇ ಜೀವನ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಬೇಡಿ’ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಮಾತುಗಳ ನಡುವೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಘೋಷಣೆಗಳೂ ಮೊಳಗಿದವು. ‘ಡಿ ಬಾಸ್ಗೆ ಜೈ’, ‘ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಕ್ವೀನ್ಗೆ ಜೈ’ ಎಂಬ ಕೂಗುಗಳ ನಡುವೆ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜೋರಾಯಿತು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಬಾರಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಕೇವಲ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘ, ಕಟೌಟ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕಾಲಿಟ್ಟ ದಿನವೂ ಆಗಿತ್ತು.