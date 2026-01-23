Nagpur Crime: ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಇಡೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯ ಫೆಟಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಓಯೋ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ನಾಗ್ಪುರ (ಜ.23): ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯ-ಗೆಳತಿಯರ ನಡುವಿನ ಜಗಳಗಳು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇಡೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯ ಫೆಟಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಓಯೋ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲೇ ಗೆಳೆಯ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೃತ ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರು ರುಚಿತಾ ಭಂಗೆ, ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಾಗಿ ನಡೆದ ಈ ಕೊಲೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಓಯೋ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಲೆಯಾದ ಯುವತಿ
ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯುವ ಜೋಡಿ ನಾಗ್ಪುರದ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫೆಟಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಓಯೋ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್, ರುಚಿತಾ ಭಂಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ರುಚಿತಾ, ಕೆಲ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಸಾವು ಕಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ, ಆರೋಪಿ ಗೆಳೆಯ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಹಾರಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಗೆಳೆಯನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗಲಾಟೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಲೆ
ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೃತ ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರು ರುಚಿತಾ ಭಂಗೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 22. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೆಳೆಯನ ಹೆಸರು ಸೌರವ್ ಜಮ್ಗಡೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ರುಚಿತಾ ಮತ್ತು ಸೌರವ್ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫೆಟಾರಿ ಪ್ರದೇಶದ OYO ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದಾಗ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆರೋಪಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ
ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಜಗಳ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕೋಪದ ಭರದಲ್ಲಿ ಸೌರವ್, ರುಚಿತಾಳ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದ. ಅವಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದಳು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಸೌರವ್ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಾಗಿಲು ಒಡೆದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರುಚಿತಾ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ, ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಶವವನ್ನು ಶವಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೌರವ್ಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.