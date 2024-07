ಅಂದು-ಇಂದು:ರೈಲು ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡುವ ಈತ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸ್!

ಮುಂಬೈ(ಜು.27) ಮುಂಬೈ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನ ಕಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹತ್ತುವುದು ಹಾಗೂ ಇಳಿಯುವುದು ಸಾಹಸ. ಇದರ ನಡುವೆ ಹಲವರು ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಎಚ್ಟರಿಕೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹರಿದಾಡಿದೆ. ಆದರೂ ಭಯಾನಕ, ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಗಳಿೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪೈಕಿ ಓಡಿ ಬಂದು ರೈಲು ಹತ್ತಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡುವ ಹದಿ ಹರೆಯದ ಯುವಕನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಈತ ಜನಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಹಳೇ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಈಗಲೂ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯ ಈತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಎಡಗೈ ಹಾಗೂ ಎಡಗಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಕುರಿತು ಅಪ್‌ಡೇಟನ್ನು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲನ್ನು ಓಡಿ ಬಂದು ಹತ್ತಿ ಬಳಿಕ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಜಾರಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ, ರೈಲಿನ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಿಂತು ಹೊರಗಡೆ ಚಾಚಿ ನಿಲ್ಲುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಈತನ ಹಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಸ್ಟಂಟ್ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಇದೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಹುತೇಕರು ಈತನಿಗೆ ಉಗಿದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿದರು ಈತ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಈತನದ್ದೂ ಇದೇ ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಂಟ್.

ರೀಲ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಸ್ಟಂಟ್, ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ನೋಡಿ!

ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಈತನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಗದೆ ಈತ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಈತ ಮಾತ್ರ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಈತನಿಗೆ ಬುದ್ದಿವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.

#Mumbai Attn : @RailMinIndia @drmmumbaicr @grpmumbai @RPFCR @Central_Railway @cpgrpmumbai Such Idiots performing Stunts on speeding #MumbaiLocal trains are a Nuisance just like the Dancers inside the trains. Should be behind Bars. Loc: Sewri Station. #Stuntmen pic.twitter.com/ZWcC71J44z

ರೈಲಿನ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಿಂತು ಹೊರಭಾಗಗಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಹೊರಭಾಗದ ಕಂಬಕ್ಕೆ ರಭಸವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಈತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ರೈಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಸಿ ಗಂಬೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಈತನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Central Railway has identified the stunt performer from this viral video, who later lost an arm and leg during another stunt. @RPFCRBB swiftly took action to ensure safety.

We urge all passengers to avoid life-threatening stunts and report such incidents at 9004410735 / 139.… https://t.co/HJQ1y25Xkv pic.twitter.com/DtJAb7VyXI