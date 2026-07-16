ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ 'ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್' ಎಂಬ ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ, ಪ್ರೀ-ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೆಟ್ರೊದಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ತಿನ್ನುವುದು, ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮಹಾ ಅಪರಾಧ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ, ದಂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಇಂತಿಪ್ಪ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್, ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್, ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿ, ಕಿಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳು, ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ಟರೆ? ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಇದು ಕನಸೇ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉಂಟು. ಈಚೆಗೆ ರೈಲೊಂದರಲ್ಲಿ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಎಸಿ ಕೋಚ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ, ಟಿಸಿ ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಗೊತ್ತೇಇದೆ. ಅದರ ನಡುವೆಯೇ, ಸರ್ಕಾರವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ?
ಇಂಥ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರ. ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಂಪಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್) ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯವು ಮೆಟ್ರೋವನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧನದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಆಧುನಿಕ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಸಂಘಟಿತ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದೆ ಸರ್ಕಾರ.
ಎಲ್ಲಿದು ಸೌಲಭ್ಯ?
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಇಂದೋರ್ನ ರೋಮಾಂಚಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು, ಮೆಟ್ರೋವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ರೋದಂತಹ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾಗರಿಕರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಮಾತು.
ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು?
* ಮೆಟ್ರೋ ಬೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
* ಆಧುನಿಕ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ
* ಶುಲ್ಕ ರಹಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಉಪಕ್ರಮಗಳು
* ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು
ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
* ಚಲನಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗಳು, ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳು, ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳು
* ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳು
* ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು
* ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೃಜನಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
ಮೆಟ್ರೋ ಆಚರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು?
ಮೆಟ್ರೋ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು, ನಿಗದಿತ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯ ಮೂಲಕ ಕನಿಷ್ಠ 15 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಸ್ಥಿರ ಮೆಟ್ರೋ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗಂಟೆಗೆ ₹5,000 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಲಿಸುವ ಮೆಟ್ರೋ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆಚರಣೆಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ₹7,000 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ, ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಕಿಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 50 ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು MPMRCL ಶುಲ್ಕ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.
ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸುಡುವ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಆಧಾರಿತ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಕರು ಭರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.