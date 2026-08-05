ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮೂಲದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಕಾಶ್ ಪಾಂಡೆ, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಐಐಟಿ ವೈಫಲ್ಯದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯ ಸೋಲು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಹೇರದೆ, ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಗೆ 'ಶೂನ್ಯ ಒತ್ತಡ'ದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಥೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೈಫಲ್ಯವೂ ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅದು ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಅನುಭವಿಸುವ ಹಿನ್ನಡೆಗಳು ಹೇಗೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗೆಲುವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮೂಲದ ಭಾರತೀಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಥೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
1980ರ ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಐಐಟಿ ಕನಸು!
ಐಐಟಿ ಬಿಎಚ್ಯು ಪದವೀಧರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ಆಕಾಶ್ ಸಂಪೂರ್ಣಾನಂದ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಐಐಟಿ ಜೆಇಇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು" ಎಂದು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ!
1980ರ ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಆಕಾಶ್ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೇವಲ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆಯಷ್ಟೇ ಐಐಟಿ ಜೆಇಇ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ತಲುಪಲು ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹10 ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸುಮಾರು 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೇಳುತ್ತಾ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತ ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಯಿತು. "ವಿಫಲವಾಯಿತು, ಅದ್ಭುತ! ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಆಕಾಶ್ ಅವರ ತಂದೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅಪ್ಪನ ಸೋಲು ಮಗನಿಗೆ 'ಶೂನ್ಯ ಒತ್ತಡದ' ವರವಾಯಿತು!
ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ ಆಕಾಶ್ ಅವರ ತಂದೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಹಿ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ಐಐಟಿ ಪದವೀಧರರನ್ನು ಮಹಾನ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಂತೆ ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ತಂದೆ ಐಐಟಿ ಓದದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಆಕಾಶ್ ಮೇಲೆ 'ಅಪ್ಪನ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯಬೇಕು' ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಡವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಜೆಇಇಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ನಿರಾಶೆ!
ತಂದೆಯ ಜೆಇಇ ವೈಫಲ್ಯ ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಅದುವೇ 'ಶೂನ್ಯ ಒತ್ತಡ'. ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಅಪ್ಪನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ, ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಇಡೀ ವಂಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಐಐಟಿಯನ್ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನನಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಆಕಾಶ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ, ವೈಫಲ್ಯದ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಾಗಲು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರಿಗೆ 'ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಾಭ' ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಸ್ವತಃ ತಾನು ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲು ಮಗನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಿಲ್ಲ.
2012ರಲ್ಲಿ ಮಗನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯ!
ತಂದೆಯ ಜೀರೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿ ಆಕಾಶ್, 2012ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಐಐಟಿ ಜೆಇಇ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಮಗ ಐಐಟಿಯನ್ ಆದಾಗ ಅವರ ತಂದೆಯ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಹುಚ್ಚಿನಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದರು.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ!
ಆಕಾಶ್ ಅವರ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಂದಿರ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳ ಕಷ್ಟದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಸಾಧಿಸಿದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಅಪೂರ್ಣ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಬಾರದು, ಬದಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಕಥೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.