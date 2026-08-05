ಕ್ರಾಲ್ನ 2025ರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯು ಭಾರತದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದರೆ, ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಕ್ರಾಲ್ ವರದಿ ಹೇಳೊದೇನು?
'ಕ್ರಾಲ್' ತನ್ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 2025 ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಟಾಪ್ 25 ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ
ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು?
'ಕ್ರಾಲ್'ಸ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ 2025 ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ $162.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 13 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 12 ಮಹಿಳಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, 2024 ರ ನಂತರ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ದೊಡ್ಡ ಜಿಗಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಹೆಚ್ಚಿದ ಖಾನ್ ಬೇಡಿಕೆ!
'ಜವಾನ್', 'ಪಠಾಣ್' ಮತ್ತು 'ಡಂಕಿ' ನಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ, ಜಾಹೀರಾತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 28 ರಿಂದ 36 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕಿಂಗ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ನಡೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಸುಮಾರು 450 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್!
ಈ ವರ್ಷದ ವರದಿಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ 162.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ 158.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ 'ಧುರಂಧರ್' ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ನಂತರ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ರಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ 3000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.