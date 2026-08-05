ಕೃಷಿ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬೆಳೆ ವಿಮೆ, ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆರ್ಟಿಫೀಶಿಯಲ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಗಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ನವದೆಹಲಿ (ಆ.05): ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರಿಗಾಗಿ ಹವಾಮಾನ-ಸಹನಶೀಲ ಕೃಷಿ, ಬೆಳೆ ವಿಮೆ, ನೀರಾವರಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ (NFPRC) ನವದೆಹಲಿಯ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಗುಲ್ಮೋಹರ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಎನ್ಎಫ್ಪಿಆರ್ಸಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ತರಣ್ ಚುಗ್, ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಿತ ನೀತಿ ರೂಪಣೆ, ಬೆಳೆ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ, ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು. ಇವುಗಳು ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ@2047 ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದ ಬೆಳೆ
ಕೃಷಿ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಡಾ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ (ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ) ಹಾಗೂ ಐಸಿಎಆರ್ನ ಉಪ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ. ರಾಜಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು “ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥೈರ್ಯ: ನೀತಿಗಳಿಂದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಅನುಷ್ಠಾನವರೆಗೆ” ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಟ್ಟದ ಬೆಳೆ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ, ಹವಾಮಾನ-ಸಹನಶೀಲ ತಳಿಗಳು, ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮಳೆನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಭೂಗರ್ಭ ಜಲ ಪುನರ್ಭರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರಂತರ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥೈರ್ಯಯುತ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು.
ಐಸಿಆರ್ಇಆರ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರೊ. ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ ಅವರು “ವಿಸ್ತೃತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ನವೋದ್ಯಮ: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ” ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೃಷಿ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಬೆಳೆ ವಿಮೆ, ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಐಒಟಿ ಮುಂತಾದ ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ತಜ್ಞರಾದ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂವಹನದ ಕುರಿತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ತಪ್ಪುಮಾಹಿತಿ ಪತ್ತೆ, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ, ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಸಂವಹನದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಎನ್ಎಫ್ಪಿಆರ್ಸಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ. ಅಭಿನವ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವು ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ನೀತಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅನುಭವ ವಿನಿಮಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಜನಕೇಂದ್ರಿತ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು.