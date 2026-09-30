15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹತ್ತಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಿಹಾರದ ರಾಮ್ ಶಂಕರ್ ಕುಶ್ವಾಹಾ 21 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಆಶ್ರಯ ಗೃಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಅಣ್ಣ, ತಾಯಿ ಶಂಕರ್‌ರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಗ

ಒಂದು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 21 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೂರ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಿಹಾರದ ಮಧುಬನಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹೇಶಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮ್ ಶಂಕರ್ ಕುಶ್ವಾಹಾ 2005ರಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ 36ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಪುನರ್ಮಿಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ವಿಡಿಯೋ.

ಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ರೈಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅವರು ಆಗಾಗ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ 2005ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ರೈಲು ಹತ್ತಿದ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು.

ಗ್ವಾಲಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದುಕು

ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಾದ ಬಳಿಕ ಶಂಕರ್ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಾ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ತಲುಪಿದರು. 2018ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಶ್ರಯ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದರು.

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ಶಂಕರ್ ತಮ್ಮ ನಿಖರ ವಿಳಾಸವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು, ತಂದೆಯ ಹೆಸರು, ಕುಟುಂಬದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಜಮೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಒಂದು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಿಸಿತು

2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಸಂತೋಷ್ ಪಟೇಲ್ ಆಶ್ರಯ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಶಂಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಶಂಕರ್ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಲಲಿತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದರು. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ 21 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ತಮ್ಮನೇ ಎಂದು ತಕ್ಷಣ ಗುರುತಿಸಿದರು. ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು.

ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆನಂದದ ಕಣ್ಣೀರು

ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ 70 ವರ್ಷದ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬ ಶಂಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳು ನಡೆದವು.

ಆದರೆ ಶಂಕರ್ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಓದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ಅವರನ್ನು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಶಂಕರ್ ಕೊನೆಗೂ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮರಳಿದರು. 21 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮಗನನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿತು.