Viral Video: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಎದೆ ಝಲ್ ಎಂದಿದೆ. ಕಾಳಿಂಗಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮುಂದೇನಾಯ್ತು ವಿಡೀಯೋ ನೋಡಿ.

ಸಾವಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ ಭೂಪ, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಜನರು ಸಾವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಾವು ಸ್ವತಃ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಚುಂಬಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಮರಾಜ, ಅಂದರೆ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ಬಾಯಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಥವರ ಎದೆಯನ್ನೂ ಸಹ ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ಕಂಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರೀತಿ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ಚುಂಬಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಸಾವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಜನ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ… ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು?

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನೇಕ ಜನರ ಮುಂದೆ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಆಟವಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಮಂಡಿಯೂರಿ, ತನ್ನ ಗೆಳತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡುವಂತೆ, ಉಗ್ರ ಮತ್ತು ಮಾರಕ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ಬಾಯಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ, ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವು ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧೈರ್ಯಗೆಡದೆ ತನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮುತ್ತಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಹಾವು ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಅದು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಜೀವನವೇ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ

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ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವು ಕಚ್ಚುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅದು ದಾಳಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕಚ್ಚಿದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಖ ಅಥವಾ ತಲೆಯ ಬಳಿ ಕಚ್ಚಿದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾನೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ನಂತರವೂ ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ವಿಷದ ಒಂದು ಹನಿಗೆ ಹಲವಾರು ವಯಸ್ಕ ಪುರುಷರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ತಾಕತ್ತು ಇದೆ.

"ಒಂದು ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಜೀವನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ" ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

ಸದ್ಯ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಸರ್ಸ್ ಈ ವೀಡಿಯೊಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು "ಒಂದು ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟರೆ ಜೀವನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯೂಸರ್ಸ್ "ಹೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾವನ್ನು ಏಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

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