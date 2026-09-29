Saudi Arabia ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ವಿದೇಶಿಗರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣವೇನು?
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ದೇಶಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ (Saudi Arabia) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ಗಳ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಠೋರ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ, ಮರಣದಂಡನೆಗೊಳಗಾದ ವಿದೇಶಿಗರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇಕೆ ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ.
ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಶವಗಳು ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಸಮಾಧಿಗಳು!
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ವಿದೇಶಿಗರ ಶವಗಳನ್ನು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಬದಲು, ಆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದುರಂತವೆಂದರೆ, ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಯಾ ದೇಶಗಳ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳಿಗಾಗಲಿ (Embassy) ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಾಂಜಾ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಐದು ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಯುವಕರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಮೃತದೇಹ, ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದನ್ನೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಭಾರತದ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ಶವಗಳು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
2,084 ಜನರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಜಾರಿ!
ಅಮ್ನೆಸ್ಟಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 2014 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2026 ರ ನಡುವೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ 2,084 ಜನರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 22, 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ 86 ಜನರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 39 ಜನರು ವಿದೇಶಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 356 ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಳವಳ!
ಅಮ್ನೆಸ್ಟಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಾಚ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೌದಿಯ ಈ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿವೆ. ಶವವನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಲು ಸಿಗದಿರುವುದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಆಘಾತ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಣ್ಣಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸೌದಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಶವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೌದಿ ಸರ್ಕಾರ ವಾದಿಸಿದರೂ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಜಾಲ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿಗರ ಬಲಿ!
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ (Drugs) ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕಾನೂನಿನ ಬಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೀಳುವುದು ಬಡ ವಿದೇಶಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಭಾಷೆಯ ತೊಡಕು, ಸರಿಯಾದ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಸಿಗದಿರುವುದು ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಜಾಬ್ನ ಬಲ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣ. ದುಬೈನಿಂದ ಸೌದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ, ಅಪರಿಚಿತನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತ ತಂದೆಗೆ ಔಷಧ ತಲುಪಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಮಾನವೀಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಲ್ವಿಂದರ್ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಪತ್ತೆಯಾಗಿ, ಸೌದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ತಾನು ನಿರಪರಾಧಿ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರೂ ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ.
ಸೌದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಾದವೇನು?
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ತನ್ನ ದೇಶದ ಷರಿಯಾ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವುದು ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮವಾದರೂ, ಶಿಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಮೃತದೇಹವನ್ನೂ ನೀಡದೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಮಾನವೀಯ. ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ನೋಡಲಾಗದ, ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗದ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳ ರೋದನ ಇಂದಿಗೂ ಸೌದಿಯ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನಿನ ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಹೂತುಹೋಗಿದೆ.