ನಾರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ₹850, ಟೊಮೆಟೊ ₹680 ಮತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿ ₹300ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯರೊಬ್ಬರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಕಡಿಮೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ ಅವರು, ರೈತರಿಗೆ ಅವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಿಕ ರೈತರ ಆದಾಯ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು, ಬೇಡಿಕೆ-ಪೂರೈಕೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.
ನಾರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ₹850, ಸೌತೆಕಾಯಿ ₹300!
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಬೆಲೆ ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ನಾರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯರೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿನ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಬೆಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಹಾಕಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಾರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ನಿಂಬೆ ಕಿಲೋಗೆ ಸುಮಾರು ₹850, ಟೊಮೆಟೊ ಕಿಲೋಗೆ ₹680 ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೌತೆಕಾಯಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹300 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿನೋದ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ವಿನೋದ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆಗಳನ್ನೂ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಕಿಲೋಗೆ ಸುಮಾರು ₹90ರಿಂದ ₹110, ಟೊಮೆಟೊ ₹60ರಿಂದ ₹80 ಮತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹20ರಿಂದ ₹30ರಷ್ಟಿರಬಹುದು.
ಈ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗಮನಿಸಿದ ಅವರು, ನಾರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಅವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
‘ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆಯೇ?’
ವಿನೋದ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ರೈತರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪಾಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು, ಸಾಗಣೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಬೆಲೆ ಹೋಲಿಕೆ ಸಾಕೇ?
ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾರ್ವೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಭಾರತದ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದರಿಂದ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಜನರ ಖರೀದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ Purchasing Power Parity (PPP) ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವಸ್ತು ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಜನರ ಆದಾಯದ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೂ ಮುಖ್ಯ.
ರೈತರ ಆದಾಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುವ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ರೈತರ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಬೆಲೆಯ ಏರಿಕೆಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆ, ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿತವೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ರೈತರು ಪಡೆಯುವ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್… ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ನಾರ್ವೆಯಲ್ಲಿನ ₹850ರ ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ₹300ರ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರೂ, ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೊಂದೇ—ಗ್ರಾಹಕರು ಪಾವತಿಸುವ ಹಣದಲ್ಲಿ ರೈತನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪಾಲು ಎಷ್ಟು?
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವಾಗ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಾಗಣೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು, ಬೇಡಿಕೆ-ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಖರೀದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾರ್ವೆಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳ ಈ ಹೋಲಿಕೆ, ಭಾರತೀಯ ರೈತರ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.