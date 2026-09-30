ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಹೆತ್ತವರೇ ₹1.20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಮಗುವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ಎರಡು ದುಬಾರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಹೆತ್ತವರೇ ₹1.20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಮಗುವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ಎರಡು ದುಬಾರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಇದು ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶಿಶು ಮಾರಾಟ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏಳು ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಗುವಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಮಗುವಿನ ಮಾರಾಟ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರದ ಮುಕುಂದವಾಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಮಗು ಹಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
₹1.20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಗುವಿನ ಮೊದಲ ವಹಿವಾಟು?
ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು ಸೀಮಾ ರೇಷ್ವಾಲ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಗುವನ್ನು ₹1.20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ದಂಪತಿ ಎರಡು ದುಬಾರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಸರ ಖರೀದಿಸಲು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಂತರ ಸೀಮಾ ರೇಷ್ವಾಲ್ ಮಗುವನ್ನು ಪಾಡೇಗಾಂವ್ ನಿವಾಸಿ ಸಂಗೀತಾ ಆವ್ಹಾಡ್ಗೆ ₹2.70 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮಗುವಿನ ವಹಿವಾಟು?
ಸಂಗೀತಾ ಆವ್ಹಾಡ್ ಮಗುವನ್ನು ನಾಂದೇಡ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು, ಸುರೇಶ್ ಗುಂಟುಕಾ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಗುಂಟುಕಾ ತನ್ನನ್ನು ವೈದ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಆತ ನಕಲಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಗುಂಟುಕಾ ಮಗುವನ್ನು ₹3.50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅದೇ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ಹಾಗೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿವಾಸಿ ಉಮಾ ಖಟ್ಕಮ್ಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಏಳು ಮಂದಿ ಬಂಧನ
ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಮಂದಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಮಾ ರೇಷ್ವಾಲ್, ಸಂಗೀತಾ ಆವ್ಹಾಡ್ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಗುಂಟುಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ತನಿಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪಾತ್ರವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಇಂತಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಮಗುವಿನ ಪತ್ತೆಗೆ ಕ್ರಮ
ಮಗು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆತರಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಂದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಶಿಶುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಜಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.