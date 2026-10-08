ಲಡಾಖ್ನ ಲೇಹ್ನಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆಕೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಮಗುವನ್ನು ಕರೆತರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಪರಿಶ್ರಮ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಡಾಖ್ನ ಲೇಹ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನ್ನು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ಅನೇಕರು ಮಹಿಳೆಯ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಗು, ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ!
ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಗುವನ್ನೂ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ. ಅನೇಕ ತಾಯಂದಿರು ಎದುರಿಸುವ ವಾಸ್ತವದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿತ್ರಣವೂ ಹೌದು. ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ—ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ.
ಲಡಾಖ್ನ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ
ಲಡಾಖ್ ತನ್ನ ಚಳಿ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಜೊತೆಗೆ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯ ದೃಶ್ಯ ಹಲವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟ್ಟಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಾಗ, ಮಗು ಆಕೆಯ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಗು ಆಕೆಯ ಬೆನ್ನಿನಿಂದಲೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ‘ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಕಥೆ’ ಅಲ್ಲ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಹಿಳೆಯ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಆಕೆಯನ್ನು ‘ನಿಜವಾದ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ’ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬೆಂಬಲದ ಕೊರತೆಯನ್ನೂ ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ಈ ತಾಯಿಯ ದೃಶ್ಯ, ಜೀವನದ ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ: