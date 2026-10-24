ಕೇರಳಂನ ನೂತನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಥುರ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ರಾಜಭವನದ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಎಂ ಆರೋಪಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಊಟ ತಯಾರಿಸುವ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಎಂದು ರಾಜಭವನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ತ್ರಿವೇಂದ್ರಂ: ಕೇರಳಂನ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಥುರ್ ಅವರು ಕೇರಳದ 29 ನೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಥುರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇರಳಂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೌಮೆನ್ ಸೇನ್ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಹೊಸ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ರಾಜಭವನದ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಸಿಪಿಎಂ ಎರಡೂ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇರಳಂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಕರಾವಳಿ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಮೀನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ತಾವು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸ್ವತಂತ್ರರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕೇರಳದ ಜನರ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಕೇರಳದ ಜನರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಎಂದು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಹೇಳಿದರು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಕೂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಈಗ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಆರೋಪಗಳು
ಇದು ಕೇಸರಿಕರಣದ ಆರಂಭ ಎಂದು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಜನರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವುದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಯಾರೊಬ್ಬರ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಹಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಚೆನ್ನಿತ್ತಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಎಂದು ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ವಿ. ಗೋವಿಂದನ್ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಕೋಮು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಲೋಕಭವನದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಮಾಥುರ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಊಟ ತಯಾರಿಸುವ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ವಿನಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಲೋಕಭವನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದೆ. ಇತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬಯಸಿದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಂದು ಹೊರಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಅವರ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲ ತಿಳಿಸಿದೆ.