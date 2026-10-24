ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ 'ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್: ಎ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲವ್' ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಪತಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರೀಕ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ಹಾಗೂ ರಾಜೀವ್ ಅವರ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ: ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ಅವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮಸುಕಾಗುವ ಬದಲು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗುತ್ತವೆ. ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ, ಅವರ ನೆನಪುಗಳು ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು ಕಲಕುತ್ತವೆ. ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪತಿ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಿಂದ ಅಂತಹ ಒಂದು ನೆನಪನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 10, 2026 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ 'ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್: ಎ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲವ್' ನ ಸ್ನೀಕ್-ಪೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ನೆನಪುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ (Sonia Gandhi) ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಅವರ ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದ ಪ್ರೇಮ (Love At First Sight) ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರೀಕ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸ್ಥಳ.
ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು, "ನನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಯಾಣವು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರೀಕ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ರಾಜೀವ್ ಮತ್ತು ನಾನು ಪ್ರೀತಿ, ನಗು ಮತ್ತು ನೆನಪುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆವು. ನವೆಂಬರ್ 10 ರಂದು, ನಾನು ಆ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದಿನಷ್ಟು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಸೋನಿಯಾ, ಕೊನೆಗೂ ಗ್ರೀಕ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮೊದಲ ಭೇಟಿ
ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹಿತನೊಬ್ಬ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದನೆಂದು ಸೋನಿಯಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತು. ನಂತರ, ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಭಾಗವಾದವು. ತಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಿಂದಲೇ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೀವ್ ಅವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ನಂತರ, ರಾಜೀವ್ ಅವರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಅನಿಸಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೀವ್ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅವರ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವವು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು ಎಂದು ಸೋನಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌಂದರ್ಯವಂತರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ವಭಾವವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೃದು
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ರಾಜೀವ್ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರರಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಣವಿತ್ತು: ಅದು ಅವರ ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರಾಳ ಸ್ವಭಾವ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೀವ್, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ, ಅವರ ಸೌಮ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ರಾಜೀವ್ ಅವರ ಈ ಸ್ವಭಾವವು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಆ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಹ್ಯಾಲೋವೀನ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಅರಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳು ನಂತರ ಜೀವಮಾನದ ಒಡನಾಟವಾಗಿ ಅರಳುವ ಬಂಧವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.
ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ
ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವು ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರಮೇಣ ಗಾಢವಾಯಿತು. ಅವರು 1968 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಭಾರತೀಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾದರು. ನಂತರ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ 1984 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರು. ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಎಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವೂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 1984 ರಂದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರು. 1991 ರ ಮೇ 21 ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀಪೆರಂಬದೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣಾ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸಾವು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜೀವನವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ನೆನಪುಗಳು ಅವರ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ.