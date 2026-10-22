ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯಾಗಿದ್ದು, 3,897 ಗ್ರಾಹಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಒಟಿಪಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ವಂಚಕರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಟಿಪಿ, ಪಿನ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಮುಂಬೈ: ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ(SBI)ದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 3,897 ಗ್ರಾಹಕರ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೇಟಾ ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಯಾರ ಡೇಟಾ ಏನು ಎನ್ನುವುದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈಗ ಲೀಕ್ ಆಗಿರುವ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೆಸರು, ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಲೋನ್ ಪಡೆಯಲು ನೀಡಿರುವ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಲೀಕ್ ಆಗಿವೆ. ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಸುಮಾರು 3.75 ಲಕ್ಷ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಬಳಿಕ 3897 ಗ್ರಾಹಕರ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಗುರುತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ SBI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೇ?
ಡೇಟಾ ಸೋರಿಕೆ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶದ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. SBI ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಗುರುತಿನ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಖಾತೆಯ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳು, ಪಿನ್ಗಳು, OTP ಗಳು ಅಥವಾ ವಹಿವಾಟು ರುಜುವಾತುಗಳು ರಾಜಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ..
3,897 ದಾಖಲೆಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯು 3,897 ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗ್ರಾಹಕರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ನೀವೇನೂ ಕೂಡಲೇ ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಕೆಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮಂದಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಪೈಕಿ ನನ್ನ ಡಾಟಾ ಲೀಕ್ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನೆಯೂ ಇರುವಂತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.
ವಂಚಕರು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ವಂಚಕರ ಕೈವಶ ಆಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು, ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಂದು ಹೇಳಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದುದ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ವಿಳಾಸ ಅಥವಾ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕರೆ ಮಾಡಿದವರು ನಿಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ KYC ವಿವರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಕೇಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಯಾರೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲೇಬೇಡಿ. ಅವರ ಬಳಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಏನೇ ಕೇಳಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಕೇಳೋದು OTP, PIN ಅಥವಾ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಇದನ್ನಂತೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೇಳಬೇಡಿ.
ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಾ, ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿ ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗದೇ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಡಿ.
SBI ಖಾತೆದಾರರು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಈ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಭಯಭೀತರಾಗುವ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ವಂಚನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
1. ನಿಮ್ಮ OTP, PIN ಅಥವಾ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಒಂದು-ಬಾರಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ (OTP), ATM PIN, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಗೌಪ್ಯ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು SBI ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಕರೆ ಮಾಡುವವರು ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
2. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ
KYC ನವೀಕರಣಗಳು, ಖಾತೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಸಾಲ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದ ಕರೆಗಳನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಸಂದೇಶವು ನಿಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ, ಅಪರಿಚಿತ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಗತ್ತುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
3. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ನೀವು ಗುರುತಿಸದ ಪಾವತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಲಭ್ಯವಿರುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ SMS ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ವಹಿವಾಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.
4. ನೀವು ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಅಧಿಕೃತ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣವೇ SBI ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
5. SBI ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಅದರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕ-ಸೇವಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕರೆ ಮಾಡುವವರು ಅಥವಾ ಸಂದೇಶದಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಡಿ.
5. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಶೇರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರಿಮೋಟ್-ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಡಿ.
6. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ
ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರು ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಸಾಲ ಖಾತೆಗಳು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಿಚಾರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ನಮೂದನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಲದಾತ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯೂರೋಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ.
7. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಖಾತೆಗೆ ಬಲವಾದ, ಅನನ್ಯ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಎರಡು-ಅಂಶ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬದಲಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಅವರೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಬದಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
8. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಿಮ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಸಂಭವನೀಯ ಸಿಮ್-ಸಂಬಂಧಿತ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲು ನಿಮ್ಮ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
9. ಶಂಕಿತ ಹಣಕಾಸು ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ವರದಿ ಮಾಡಿ
ಅನಧಿಕೃತ ವಹಿವಾಟನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ SBI ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿ.