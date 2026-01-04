ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ತಿರುಚಿದ 34 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ಆಂಟನಿ ರಾಜುಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅನರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ.&nbsp;

ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ವಿದೇಶಿಗನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಿರುಚಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ಆಂಟನಿ ರಾಜುಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿತೂರಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಜೈಲು, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಮತ್ತು 10,000 ರೂ. ದಂಡ ಹಾಗೂ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೆಡುಮಂಗಾಡ್ ಪ್ರಥಮ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಎಂದು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಹ ಆರೋಪಿ, ಮಾಜಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಜೋಸ್, ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.

ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೆಡುಮಂಗಾಡ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಂಟನಿ ರಾಜು ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಒಳ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ಎರಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಚರಸ್‌

1990ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 4ರಂದು ತಿರುವನಂತಪುರಂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಒಳ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ಎರಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಚರಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಜೆಯೊಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾದ ಒಳ ಉಡುಪನ್ನು ತಿರುಚಿದ್ದರಿಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಂಟನಿ ರಾಜು ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಳ ಉಡುಪನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Related Articles

Related image1
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಜೋಡಿಗೆ ಮದುವೆ ಭಾಗ್ಯ
Related image2
ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪ: ದೇಗುಲದ ಗೋಪುರ ಏರಿ ಕುಡುಕನ ಹೈಡ್ರಾಮಾ: ಕಳಸಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಯತ್ನ

ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ, ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ, ಪಿತೂರಿ, ಮತ್ತು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ

10 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದ ಆಂಟನಿ ರಾಜು ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾದ ಒಳ ಉಡುಪನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು, ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ವಸ್ತ್ರವು ಆರೋಪಿಯದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರತಿವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಡೋರ್‌ನನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶ, ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ, ಪಿತೂರಿ, ಮತ್ತು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆಂಟನಿ ರಾಜು ಮತ್ತು ಜೋಸ್‌ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನಿಂದಾದ ವಂಚನೆಗಾಗಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಜೋಸ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾಶಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮತ್ತು 10,000 ರೂ. ದಂಡ, ಪಿತೂರಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳು, ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರನ ವಂಚನೆ ಸಾಬೀತಾದ್ದರಿಂದ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಿಕ್ಷೆಯ ಮೇಲಿನ ವಾದವನ್ನು ಸಿಜೆಎಂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸುದ್ದಿ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ದುರುದ್ದೇಶದ ಅರ್ಜಿ, ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಟಿವಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋರ್ಟ್

2005ರಲ್ಲಿ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ

ಈ ಅಕ್ರಮ ಬಯಲಾದ ನಂತರ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಎಸ್‌ಪಿ ಜಯಮೋಹನ್ ನಡೆಸಿದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ವಂಚಿಯೂರ್ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡರು. ತನಿಖೆಯನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಹಳಿತಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. 2005ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಐಜಿಯಾಗಿದ್ದ ಸೇನ್‌ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಜಯಮೋಹನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ವರೆಗೂ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ವಿದೇಶಿ ಆರೋಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾದಾಗ, 'ನಾನೊಂದು ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಆಂಟನಿ ರಾಜು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅನುಮಾನ ಹೆಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಆಂಟನಿ ರಾಜು ಅನರ್ಹ

ಸಾಕ್ಷ್ಯ ತಿರುಚಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಾದ ಕಾರಣ ಆಂಟನಿ ರಾಜು ಅನರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದರೆ ಅನರ್ಹರೆಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಹಿಂದೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಂಟನಿ ರಾಜು ತಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಟನಿ ರಾಜು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತೀರ್ಪಿಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಪಡೆದರೂ ಅನರ್ಹತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಗಳೂರು: ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾರಿ ಮನೆ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದ ಕಾರು: ಚಾಲಕ ಪವಾಡದಂತೆ ಪಾರು: ವೀಡಿಯೋ