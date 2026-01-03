ಸುದ್ದಿ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ದುರುದ್ದೇಶದ ಅರ್ಜಿ, ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಟಿವಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋರ್ಟ್, ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟಿವಿ ವಾಹನಿ ತೀವ್ರ ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟಿವಿಗೆ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜ.03) : ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಳಿದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹನಿಗೆ ತೀವ್ರ ಮುಖಭಂಗವಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಿತ್ತರ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದು ಆದೇಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಅರ್ಜಿ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು
ಮುಟ್ಟಿಲ್ ಮರ ಕಡಿಯುವಿಕೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫೋನ್ ವಂಚನೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ರಿಪೋರ್ ಟಿವಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ದುರುದ್ದೇಶವಿದೆ ಎಂಬಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಟಿವಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದರೆ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಟಿವಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಸಹೋದರರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಟಿವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಕೆಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿರುವ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಸಹೋದರರು, ಮುಟ್ಟಿಲ್ ಮರ ಕಡಿಯುವಿಕೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫೋನ್ ವಂಚನೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನೀಡಿದ 900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು.
ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ ಮುಟ್ಟಿಲ್ ಮರ ಕಡಿಯುವಿಕೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಫೋನ್ ವಂಚನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಾದ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಟಿವಿ ಅರ್ಜಿಯ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿವರವಾದ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಮುಟ್ಟಿಲ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಾನೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಸಹೋದರರನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನಾಗಿಸಿದ ಎಫ್ಐಆರ್, ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸುದ್ದಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನೂ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ವಾದದಂತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟಿವಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್
ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಟಿವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಆದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ವಾದಿಸಿತು. ಈ ವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಸಿವಿಲ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಸಹೋದರರ ವಿರುದ್ಧದ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.