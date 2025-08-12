35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತ್ ಮಹಿಳೆ ಸರಳಾ ಭಟ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹಲವೆಡೆ ರಾಜ್ಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಜೆಕೆಎಲ್ಎಫ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆದಿದೆ.
ಶ್ರೀನಗರ(ಆ.12): 35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತ್ ಮಹಿಳೆ ಸರಳಾ ಭಟ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹಲವೆಡೆ ರಾಜ್ಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಷೇಧಿತ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಲಿಬರೇಶನ್ ಫ್ರಂಟ್ (ಜೆಕೆಎಲ್ಎಫ್) ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಶಂಕಿತರ ನಿವಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. 1990ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಗರದ ಸೌರಾದ ಶೇರ್-ಎ-ಕಾಶ್ಮೀರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಿಂದ ಸರಳಾ ಭಟ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಶ್ರೀನಗರದ ಡೌನ್ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊಪ್ಪಳ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಯುವಕನ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ; NIA CBI ತನಿಖೆಗೆ BJP ಆಗ್ರಹ
ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಜೆಕೆಎಲ್ಎಫ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಪೀರ್ ನೂರುಲ್ ಹಕ್ ಶಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆದಿದೆ. ದಾಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಸುಳಿವುಗಳು ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಳಾ ಭಟ್ ಕೊಲೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ:
ಏಪ್ರಿಲ್ 18, 1990 ರಂದು, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಶ್ರೀನಗರದ ಸೌರಾದಲ್ಲಿರುವ ಶೇರ್-ಎ-ಕಾಶ್ಮೀರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ (SKIMS) ಹಬ್ಬಾ ಖಾಟೂನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಿಂದ 27 ವರ್ಷದ ಸರಳಾ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದರು. ಅನಂತನಾಗ್ ನಿವಾಸಿ ಮತ್ತು SKIMS ನಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಟ್, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ತೊರೆಯುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ದರು.
ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಆಕೆಯನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದು, ಶವವನ್ನು ಶ್ರೀನಗರದ ಮಲ್ಲಾಬಾಗ್ನ ಉಮರ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದರು. ಆಕೆಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗುಂಡುಗಳ ಗಾಯಗಳಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಹಂತಕರು ಆಕೆಯನ್ನು 'ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಹಿತಿದಾರ' ಎಂದು ಎಂದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಕಾಶ್ಮೀರ ದಂಗೆಯ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಕೊಲೆ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಲು, ಅವರನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಂಚು ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆಕೆಯ ಮರಣದ ನಂತರವೂ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು, ಸರಳ ಭಟ್ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೂ ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಪೊಲೀಸರು ನೈಜೀನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 56/1990 ದಾಖಲಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಕರಣವು ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ದೂಳು ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತಿತ್ತು.
1990 ರ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರ ವಲಸೆ
1990 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಇಡೀ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ ಅನೇಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳಾ ಭಟ್ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯೂ ಒಂದು. ಜೆಕೆಎಲ್ಎಫ್ ಮತ್ತು ಹಿಜ್ಬುಲ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ನಂತಹ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ಗುಂಪುಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಕೊಂದವು, ಮಸೀದಿಗಳ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಗಾಗಿ ಗುರುತು ಹಾಕಿದವು.
ಕಣಿವೆಯಾದ್ಯಂತದ ಮಸೀದಿಗಳು ನಿಜಾಮ್-ಎ-ಮುಸ್ತಫಾ (ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆಳ್ವಿಕೆ) ಗಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತರು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳಿ ಅವೆರಡೂ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಸಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿದ್ದವು. ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಹಿಟ್ಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದರು, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅಪಹರಣದ ಬೆದರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭಯವನ್ನು ಹರಡಿದರು. ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 3-4 ಲಕ್ಷ ಪಂಡಿತರು ಜಮ್ಮು, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರು.