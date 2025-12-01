Kabaddi Player Rana Balchauria Shot Dead During Tournament in Mohali; Bambiha Gang Claims Responsibility ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೂರ್ನಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರ ರಾಣಾ ಬಲ್ಚೌರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ. ಬಾಂಬಿಹಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಈ ಕೊಲೆಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.15): ಪಂಜಾಬ್ನ ಮೊಹಾಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೋಹಾನಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಬೇದ್ವಾನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ವೇಳೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸಂಘಟಕ ಕನ್ವರ್ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ರಾಣಾ ಬಲ್ಚೌರಿಯಾ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಕಬಡ್ಡಿ ಟೂರ್ನಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ 2-3 ಅಪರಿಚಿತ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ, ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ರಾಣಾ ಬಲ್ಚೌರಿಯಾ ಅವರ ಮುಖ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಗುಂಡುಗಳು ತಗುಲಿದ್ದವು. ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಧನರಾದರು.
ರಾಣಾ ಬಲ್ಚೌರಿಯಾ ಸ್ವತಃ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದು, ಬೆಡ್ವಾನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಆಟಗಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಂಬಿಹಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಈ ದಾಳಿಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
"ಇಂದು ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಪ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಣಾ ಬಲ್ಚೌರಿಯಾ ಹತ್ಯೆಗೆ ನಾನು, ಡೋನಿಬಲ್, ಸಗನ್ಪ್ರೀತ್, ಮೊಹಬ್ಬತ್ ರಾಂಧವಾ, ಅಮರ್ ಖಬ್ಬೆ, ಪ್ರಭಾದಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ ಚೌಧರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಗ್ಗು ಖೋಟಿ ಮತ್ತು ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಿಧು ಮೂಸೆವಾಲಾ ಹಂತಕರಿಗೆ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಬಂಬಿಹಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಗೋಪಿ ಘನಶ್ಯಾಂಪುರಿಯಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಇಂದು, ರಾಣಾ ಬಲ್ಚೌರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಿಧು ಮೂಸೆವಾಲಾ ಅವರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಮಖನ್ ಅಮೃತಸರ ಮತ್ತು ಕರಣ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನಿಂದ, ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜಗ್ಗು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಆಡಬಾರದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಲರ್ಜಿ ಇಲ್ಲ. ಜಗ್ಗು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಯ ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ನಾವು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾದು ನೋಡಿ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಕಬ್ಬಡಿ ಆಟಗಾರರ ಕೊಲೆ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿಯೇ, ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಸೋನು ನೋಲ್ಟಾ (ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ), ತೇಜ್ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ) ಮತ್ತು ಈಗ ರಾಣಾ ಬಲ್ಚೌರಿಯಾ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಗಳ ನಂತರ, ಶಿರೋಮಣಿ ಅಕಾಲಿ ದಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುಖ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾದಲ್ ಅವರು ಈ ಕೊಲೆಗಳಿಗೆ ಎಎಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.