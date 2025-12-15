ಮಲಪ್ಪುರಂನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಸಿಪಿಎಂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಾಯಕ ಸಯೀದ್ ಅಲಿ ಮಜೀದ್, ಮಹಿಳೆಯರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಮಲಗಲು ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಸ್ತ್ರೀದ್ವೇಷದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕೊಚ್ಚಿ (ಡಿ.15): ಸಿಪಿಎಂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಾಯಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಭಾರೀ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಲಪ್ಪುರಂ ನಡೆದ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ತ್ರೀದ್ವೇಷದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ತೆನ್ನೆಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವಾರ್ಡ್ಅನ್ನು 47 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದ ಸಯೀದ್ ಅಲಿ ಮಜೀದ್, ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು "ಕೇವಲ ಮತಕ್ಕಾಗಿ, ವಾರ್ಡ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಅಪರಿಚಿತರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮಜೀದ್ ಹೇಳಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಇರೋದು ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಮಲಗೋಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂದಿನಿಂದ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇರಳದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ನ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗವಾದ ಮಹಿಳಾ ಲೀಗ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಮಜೀದ್, ಸಂಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ನೀವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಪಾಣಕ್ಕಾಡ್ನ ತಂಗಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಳುವ ಧೈರ್ಯವಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಗೃಹಿಣಿಯರಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮಜೀದ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಿಪಿಎಂ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ 666 ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐಯುಎಂಎಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು 47 ಮತಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು.